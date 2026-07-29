info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Komisja ds. Wolności Religijnej o zagrożeniach wolności sumienia w Europie
rss newsletter facebook twitter

USA: Komisja ds. Wolności Religijnej o zagrożeniach wolności sumienia w Europie

USA: Komisja ds. Wolności Religijnej o zagrożeniach wolności sumienia w Europie  
Cezary p / CC 3.0 Biały Dom

Amerykańska Komisja ds. Wolności Religijnej, powołana przez prezydenta Donalda Trumpa, zwróciła w projekcie swojego raportu uwagę na pogarszającą się sytuację wolności słowa i wolności religijnej w Europie. Wśród przykładów wymieniono sprawy brytyjskiego weterana Adama Smitha-Connora oraz fińskiej parlamentarzystki Päivi Räsänen

Projekt raportu, przekazany prezydentowi w Gabinecie Owalnym, opiera się na siedmiu przesłuchaniach oraz zeznaniach ponad 100 świadków reprezentujących różne wyznania i środowiska. Choć zadaniem Komisji jest przede wszystkim monitorowanie zagrożeń dla wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych, autorzy dokumentu podkreślają, że podobne problemy występują również poza granicami USA.

W raporcie wskazano dwa europejskie przypadki, w których pomocy prawnej udziela organizacja Alliance Defending Freedom (ADF). Pierwszy dotyczy Adama Smitha-Connora, skazanego w Wielkiej Brytanii za cichą modlitwę w pobliżu kliniki aborcyjnej. Drugi odnosi się do fińskiej posłanki Päivi Räsänen, oskarżonej o przestępstwo z nienawiści w związku z publicznym wyrażaniem chrześcijańskich poglądów na temat małżeństwa i seksualności, m.in. w wydanej przed laty broszurze kościelnej. Według autorów raportu sprawy te świadczą o narastających zagrożeniach dla wolności religijnej w państwach zachodnich.

Alliance Defending Freedom z zadowoleniem przyjęła uwzględnienie tych spraw w dokumencie, uznając je za dowód narastającego kryzysu wolności słowa i wolności religijnej w Europie.

Administracja Donalda Trumpa już wcześniej krytykowała europejskie regulacje dotyczące ograniczania treści w internecie, w tym unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2025 r. wiceprezydent JD Vance wskazał na sprawę Smitha-Connora oraz szkockie przepisy ustanawiające tzw. strefy buforowe wokół klinik aborcyjnych jako przykłady ograniczania wolności słowa.

„Kiedy państwo cenzuruje lub karze ludzi za wyrażanie przekonań religijnych, narusza nie tylko wolność słowa, ale również fundamentalne prawo do życia zgodnie z własnym sumieniem. Takich ograniczeń nie da się pogodzić z prawdziwie wolnym społeczeństwem” – powiedział przedstawiciel ADF Robert Clarke Igunnubole.

Komisja ds. Wolności Religijnej została powołana w 2025 r. przez prezydenta Trumpa w celu identyfikowania zagrożeń dla wolności religijnej, monitorowania przestrzegania federalnych gwarancji tej wolności oraz przedstawiania rekomendacji władzom USA. Raport obejmuje analizę sytuacji w takich obszarach jak edukacja, służba zdrowia, siły zbrojne, sektor publiczny i prywatny, prawa rodziców oraz bezpieczeństwo miejsc kultu.

USA: 98-letni weteran II wojny światowej przeszedł na katolicyzm

KAI DODANE 28.07.2026

USA: 98-letni weteran II wojny światowej przeszedł na katolicyzm

98-letni Raymond „Ray” Martin Sr., weteran armii amerykańskiej z czasów II wojny światowej, został ochrzczony, bierzmowany i po raz pierwszy przyjął Komunię św. w domu opieki w Arizonie. Do Kościoła katolickiego przystąpił po latach uczestnictwa w życiu religijnym swojej zmarłej żony oraz dzięki duchowemu wsparciu diakona Jacka Trevino. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 29.07.2026 11:27

TAGI| WOLNOŚĆ SUMIENIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: 98-letni weteran II wojny światowej przeszedł na katolicyzm | Szkocja: Studentka zawieszona za wpis broniący sumienia i życia. Ma to niezamierzone implikacje międzynarodowe | USA: Sąd Najwyższy poparł projektantkę witryn internetowych, przeciwną „ślubom” LGBTQ | Irlandia Płn.: chrześcijański piekarz nie będzie sądzony w Strasburgu | Finlandia: więzienie za chrześcijańskie poglądy? | Bp Keenan: Spełniają się obawy Orwella, niektórzy są równiejsi | Krok wstecz chrześcijan | Papież apeluje do katolickich lekarzy o jasne świadectwo, obronę życia i wolności sumienia | Zbiórka podpisów w obronie sumienia | Akt Trumpa ws. wolności religijnej – dobry, ale... | Będzie wielki proces w obronie klauzuli sumienia
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Turyści i pielgrzymi

Maria Sołowiej

Turyści i pielgrzymi

Dla każdego tyle, ile potrafi wchłonąć tu i teraz.

Dobrze, Boże, że jesteś

Andrzej Macura

Dobrze, Boże, że jesteś

Wszystko takie samo, a przecież inne. Paradoks, prawda?

Odrobina powściągliwości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Odrobina powściągliwości

Do niedawna Polacy byli najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny. Dziś, podobno, prym dzierży AI. Ustąpiliśmy miejsca na podium.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino poinformował w oświadczeniu, że ze względu na masowy sprzeciw kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni wcześniej projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata.

Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy

Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy

Co najmniej dziewięć osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych; w uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy - powiadomił w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w sobotę o kolejnym ograniczeniu mocy elektrowni jądrowej w Paksu, podkreślając, że do jej całkowitego wyłączenia może dojść jeszcze w ten weekend. Przyczyną problemów obiektu jest niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.

Powstańcy dziś

Powstanie Warszawskie - symbol polskiego bohaterstwa

Ale historycy nie są zgodni w ocenie jego dowódców.

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.

Kolejne akty profanacji świątyń we Francji

Kolejne akty profanacji świątyń we Francji

Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.

Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Do Jasnogórskiej Pani zmierzają pielgrzymi z różnych stron Polski. W tym tygodniu zakończyły się m. in. Pielgrzymka Góralska i Bydgoska. Dziś Maryi pokłoni się 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka i 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej.

Polska w finale Ligi Narodów! Niewygodny pokonany, droga do złota otwarta!

Polska w finale Ligi Narodów! Niewygodny pokonany, droga do złota otwarta!

Finał jutro o godz. 13.00.

W Tatrach

Tatry: Poważne wypadki i skomplikowane akcje

Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn, zasłabnięcia, wyczerpanie, odwodnienie i nagłe zachorowania.

Z wielkiej płyty

Nadchodzi mieszkaniowa nadobfitość?

Ekspert - nadchodzący okres powszechnego dziedziczenia lokali wpłynie na rynek mieszkaniowy.

Premier Włoch: zawieszamy umowę z Schengen z Hiszpanią z powodów bezpieczeństwa

Premier Włoch: zawieszamy umowę z Schengen z Hiszpanią z powodów bezpieczeństwa

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
33°C Sobota
dzień
34°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
20°C Niedziela
rano
wiecej »
 