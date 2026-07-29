Amerykańska Komisja ds. Wolności Religijnej, powołana przez prezydenta Donalda Trumpa, zwróciła w projekcie swojego raportu uwagę na pogarszającą się sytuację wolności słowa i wolności religijnej w Europie. Wśród przykładów wymieniono sprawy brytyjskiego weterana Adama Smitha-Connora oraz fińskiej parlamentarzystki Päivi Räsänen
Projekt raportu, przekazany prezydentowi w Gabinecie Owalnym, opiera się na siedmiu przesłuchaniach oraz zeznaniach ponad 100 świadków reprezentujących różne wyznania i środowiska. Choć zadaniem Komisji jest przede wszystkim monitorowanie zagrożeń dla wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych, autorzy dokumentu podkreślają, że podobne problemy występują również poza granicami USA.
W raporcie wskazano dwa europejskie przypadki, w których pomocy prawnej udziela organizacja Alliance Defending Freedom (ADF). Pierwszy dotyczy Adama Smitha-Connora, skazanego w Wielkiej Brytanii za cichą modlitwę w pobliżu kliniki aborcyjnej. Drugi odnosi się do fińskiej posłanki Päivi Räsänen, oskarżonej o przestępstwo z nienawiści w związku z publicznym wyrażaniem chrześcijańskich poglądów na temat małżeństwa i seksualności, m.in. w wydanej przed laty broszurze kościelnej. Według autorów raportu sprawy te świadczą o narastających zagrożeniach dla wolności religijnej w państwach zachodnich.
Alliance Defending Freedom z zadowoleniem przyjęła uwzględnienie tych spraw w dokumencie, uznając je za dowód narastającego kryzysu wolności słowa i wolności religijnej w Europie.
Administracja Donalda Trumpa już wcześniej krytykowała europejskie regulacje dotyczące ograniczania treści w internecie, w tym unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2025 r. wiceprezydent JD Vance wskazał na sprawę Smitha-Connora oraz szkockie przepisy ustanawiające tzw. strefy buforowe wokół klinik aborcyjnych jako przykłady ograniczania wolności słowa.
„Kiedy państwo cenzuruje lub karze ludzi za wyrażanie przekonań religijnych, narusza nie tylko wolność słowa, ale również fundamentalne prawo do życia zgodnie z własnym sumieniem. Takich ograniczeń nie da się pogodzić z prawdziwie wolnym społeczeństwem” – powiedział przedstawiciel ADF Robert Clarke Igunnubole.
Komisja ds. Wolności Religijnej została powołana w 2025 r. przez prezydenta Trumpa w celu identyfikowania zagrożeń dla wolności religijnej, monitorowania przestrzegania federalnych gwarancji tej wolności oraz przedstawiania rekomendacji władzom USA. Raport obejmuje analizę sytuacji w takich obszarach jak edukacja, służba zdrowia, siły zbrojne, sektor publiczny i prywatny, prawa rodziców oraz bezpieczeństwo miejsc kultu.
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