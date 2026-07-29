Medziugorje: Polski sprawca aresztowany, szkody prawie usunięte  

Po profanacji miejsc kultu w miejscu pielgrzymek maryjnych w Medziugorju, prokuratura Bośni i Hercegowiny przejęła śledztwo i ogłosiła zastosowanie wobec zatrzymanego podejrzanego tymczasowego aresztowania. 31-letni obywatel Polski jest oskarżony o uszkodzenie lub zniszczenie obiektów kultu religijnego. Zgodnie z bośniackim prawem karnym, przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Podejrzany został zatrzymany we wtorek w miejscowości Cerno koło Ljubuški po zakrojonej na szeroką skalę obławie. Według władz, poszukiwali go policjanci z dwóch kantonów, strażacy, ratownicy górscy i liczni mieszkańcy. Ma on zostać przekazany prokuraturze w środę.

W międzyczasie miejsce pielgrzymek w ciągu kilku godzin w dużej mierze uporało się ze skutkami wandalizmu. Wierni parafii, młodzież ze Wspólnoty Cenacolo i liczni wolontariusze usunęli graffiti z figur Matki Bożej na Górze Objawień Podbrdo. Według parafii św. Jakuba prace rozpoczęły się wczesnym rankiem i trwały do ​​wieczora. Sprzątanie kolejnych zniszczonych miejsc kultu ma zakończyć się w środę.

Tego samego dnia naprawiono również ołtarz zewnętrzny kościoła św. Jakuba, uszkodzony przez pożar. Dzięki temu wieczorny program modlitw, obejmujący modlitwę różańcową, Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu, mógł odbyć się zgodnie z planem. Podczas adoracji liczni wierni zgromadzili się na modlitwie przebłagalnej. Zdjęcia przedstawiają członków Wspólnoty Cenacolo klęczących przed odrestaurowaną figurą Matki Bożej.

Parafia w Medziugorju ponowiła swój apel o „modlitwę, post i przebaczenie” oraz o modlitwę o pokutę sprawcy i o pokój. Sanktuarium pozostaje w pełni otwarte dla pielgrzymów, a wszystkie celebracje liturgiczne, w tym Międzynarodowy Festiwal Młodzieży „Mladifest”, który rozpoczyna się w sobotę, odbędą się zgodnie z planem.

Przeciwko „czarnej kronice”

We wtorek wieczorem można było odprawić Mszę św. przy odrestaurowanym ołtarzu polowym za kościołem. Główny celebrans, franciszkanin, zinterpretował przypowieść o pszenicy i chwaście w świetle wydarzeń tego dnia. Powiedział, że świat często charakteryzuje się „mroczną stroną”, w której zło dominuje na pierwszych stronach gazet, sieje strach i może zburzyć pokój. Ale Bóg nigdy nie przestaje siać swojego dobrego słowa i obdarzać swoją łaską. Wiara chrześcijańska nie neguje istnienia zła, lecz pomaga nam zrozumieć, skąd ono pochodzi i jak łatwo może zakorzenić się w ludzkim sercu.

Jednocześnie kaznodzieja wezwał do cierpliwości w radzeniu sobie z błędami innych. Chrześcijanie są kuszeni, by pochopnie osądzać i potępiać, ale sam Bóg działa inaczej. Nawiązał do świętych Augustyna i Franciszka, których życie pokazało, że ludzie, którzy początkowo zbłądzili, mogą stać się wielkimi świętymi. Ci, którzy zbyt wcześnie wyrywają „chwasty”, ryzykują również zniszczenie pszenicy. Dlatego ważne jest, aby naśladować Bożą cierpliwość i zaufanie do przemieniającej mocy Jego łaski.

Podejrzany był pielgrzymem do Medjugorja

Do profanacji doszło we wtorek nad ranem. Kilka figur Matki Bożej na Górze Objawień Podbrdo i przy Błękitnym Krzyżu zostało pomalowanych czarną farbą, zawieszono transparenty z przesłaniami przeciwko Medziugorju i wizjonerom objawień, a ołtarz zewnętrzny kościoła parafialnego został podpalony. Pożar szybko ugaszono. Policja aresztowała podejrzanego 28 lipca.

Według bośniackich mediów, aresztowany mężczyzna to 31-letni Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak, który jest znany w Polsce ze świadectw związanych z pielgrzymką do Medziugorja i nawrócenia na katolicyzm. Bośniaccy śledczy nie potwierdzili jeszcze oficjalnie jego tożsamości. Motywy czynu są nadal przedmiotem śledztwa.