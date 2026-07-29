Leon XIV, Andrea Bocelli i „Pieśń pokoju” - dziś w Castel Gandolfo  

W Castel Gandolfo wybrzmi dziś „Pieśń pokoju”. Modlitwie z udziałem Andrei Bocellego oraz 164 dzieci i młodych ze Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch będzie przewodniczył Leon XIV. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.00, a dwie i pół godziny później jego nagranie udostępni Vatican News.
Jak informuje Vatican News modlitewne czuwanie odbędzie się w Borgo Laudato si’, na terenie Willi Papieskich. Wydarzenie organizują Centrum Wyższej Formacji Laudato si’ oraz Fundacja Andrei Bocellego.
Papież powróci do Castel Gandolfo, które opuścił w poniedziałek po zakończeniu okresu odpoczynku. Leon XIV poprowadzi modlitwę o pokój, której towarzyszyć będzie śpiew włoskiego tenora i chóru ABF Voices.
„Pieśń pokoju” inspirowana jest duchowością św. Franciszka i wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba Biedaczyny z Asyżu. Spotkanie ma przypominać o przesłaniu braterstwa, pojednania i uwielbienia Stwórcy zawartym w „Pieśni stworzeń”.
Chór tworzy 164 dzieci i młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch – z neapolitańskiej dzielnicy Rione Sanità oraz Camerino. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem lub cierpieniem. Poprzez śpiew dadzą świadectwo, że sztuka może stać się uniwersalnym językiem dialogu, nadziei i pojednania.
Karol Darmoros
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