Warszawa: Dzwony kościołów zabrzmią w godzinę "W"  

W sobotę 1 sierpnia przypadnie 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinie “W” zabrzmią dzwony kościołów w całej archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej w hołdzie poległym i żyjącym mieszkańcom stolicy. W centralnych obchodach rocznicowych będą uczestniczyć biskupi obu diecezji.

W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w piątek 31 lipca o godz. 18.00 na Placu Krasińskich w hołdzie Powstańcom będzie celebrowana Msza św. pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza, który wygłosi też homilię. Razem z nim będzie się modlił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

1 sierpnia o godz. 12.00 przy pomniku Prymasa Tysiąclecia przy Krakowskim Przedmieściu zostanie złożony wieniec i zapalony znicz pamięci. W uroczystości wezmą udział bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, oraz przedstawiciele Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Przed pomnikiem stanie także harcerska warta.

O godz. 17.00 metropolita warszawski abp Adrian Galbas będzie uczestniczył w uroczystościach przy pomniku „Gloria Victis” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Następnie o godz. 18.30 weźmie udział w modlitwie międzyreligijnej przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawy. Po niej odbędzie się złożenie kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy.

O godz. 19.30 na Cmentarzu Wolskim abp Galbas będzie przewodniczył Mszy św. w intencji Powstańców Warszawskich.

W godzinie “W” we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej zabrzmią dzwony, które będą hołdem złożonym poległym i żyjącym mieszkańcom Warszawy. W parafiach będą również sprawowane Msze św. w intencji Powstańców.

"Zgodnie z wieloletnią tradycją prosimy o włączenie dzwonów we wszystkich świątyniach diecezji w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17.00, w godzinie „W”. Włączymy się w ten sposób w hołd oddawany poległym powstańcom – żołnierzom i mieszkańcom Miasta Nieujarzmionego" - zaapelowała także diecezja warszawsko-praska.