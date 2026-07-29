Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków służby zdrowia we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku: pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci – piszą w opublikowanej wczoraj wieczorem odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzenia eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci, informuje Vatican News.
Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by zgadzały się na przeprowadzanie wspomaganego samobójstwa i eutanazji. Sygnatariusze apelu zauważają, że przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia, zadaje etyczną krzywdę. Zespoły katolickich ośrodków zobowiązały się bowiem względem swych pacjentów, że będą im pomagać aż do końca, nie powodując śmierci. Teraz natomiast mają się stać współwinnymi czynów, które naruszają ich wartości i zasady; mają przyczyniać się do tego, że niektóre osoby znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły odnieść wrażenie, że są ciężarem, a ich śmierć przyniosłaby ulgę bliskim lub społeczeństwu.
Wiemy, jak reagować w najtrudniejszych przypadkach
Jak podaje Vatican News dyrektorzy katolickich szpitali i domów opieki zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie, jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
Pozwólcie nam opiekować się tymi, którzy nam zaufali
„Potrzebujemy odpowiednich środków, swobody, kreatywności i uznania, aby móc coraz lepiej odpowiadać na potrzeby tych, którzy cierpią, zwracają się do nas i obdarzają nas zaufaniem. Pozwólcie nam łagodzić cierpienia, bez zadawania śmierci” – apelują dyrektorzy katolickich ośrodków.
Krzysztof Bronk
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