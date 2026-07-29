Wrocław: Sąd aresztował podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy  

Wrocławski sąd zdecydował w środę o trzymiesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Na trzy miesiące do aresztu trafi również drugi podejrzany w tej sprawie, 27-letni Tomasz M.
Obywatele Ukrainy - 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna - zostali pobici w niedzielę we Wrocławiu. W poniedziałek policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn, którzy byli wielokrotnie notowani.
W środę Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Adama C. We wtorek wrocławska prokuratura postawiła mu zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.
Prokurator Beata Łęcka w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że sąd "w pełni podzielił argumentację prokuratury zawartą we wniosku o tymczasowe aresztowanie". - Podejrzany Adam C. odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie zarówno w prokuraturze, jak i na sali sądowej - dodała.
Pytana o szczegóły wydarzeń z niedzieli, prokurator powiedziała, że zajście trwało kilka minut. - Zaczęło się w sklepie, a zakończyło poza nim. Wszystkie te osoby przemieszczały się. Film, który pojawił się w internecie, to ostatnia część tego zdarzenia. Policja i prokuratura zabezpieczyły nagrania z monitoringu sklepowego i będziemy mieli możliwość chronologicznego ustalenia, jaki był przebieg zdarzenia - powiedziała prokurator Łęcka.
Obrońca Adama C., adwokat Mateusz Królikiewicz, podkreślił, że jego klient nie przyznaje się do zarzutów. - To była sprzeczka niemotywowana kwestiami narodowościowymi - powiedział mecenas.
W środę wrocławski sąd zastosował areszt także wobec 27-letniego Tomasza M. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Grozi mu 5 lat więzienia.
Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Tomasz M. złożył wyjaśnienia, a Adam C. odmówił ich składania - przekazał wcześniej PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz.
Orzeczenia sądu w sprawie zastosowania aresztów są nieprawomocne.
Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.
Podejrzewani o to przestępstwo Tomasz M. i Adam C. zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według "Gazety Wyborczej" Adam C., ps. Cycu, to "gangster z więzienną przeszłością i bokser", związany z federacją Gromda organizującą walki na gołe pięści. Ten fakt potwierdził PAP również prok. Dłubacz.
Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści.
Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.
- Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy - powiedziała wcześniej PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.
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