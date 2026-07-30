Ukraina pokonana, Polska w półfinale Ligi Narodów!  

Polska pokonała Ukrainę 3:1 w ćwierćfinałowym meczu siatkarskiej Ligi Narodów (VNL) w chińskim Ningbo.
Pierwszy set był w pełni pod kontrolą Polaków. Wygrali go bezdyskusyjnie, ale zaledwie do 22, bo w końcówce Ukraińcy zagrali wyraźnie skuteczniej. Zawodnicy Raula Lozano kontynuowali tę dobrą passę w drugiej partii, którą nieoczekiwanie wygrali do 22. Po stronie ukraińskiej wyróżnił się zwłaszcza Dmytro Janczuk. W trzecim secie walka rozgorzała na dobre. Ostatecznie jednak Polska wygrała go zdecydowanie - do 20. W czwartej partii przewaga Biało-Czerwonych była już niepodważalna - wygrali ją do 17.
W półfinale Polska zagra w sobotę ze Słowenia, która pokonała Turcję 3:0. Wynik ten, sugerujący łatwe zwycięstwo, jest jednak mylący. By wygrać drugiego seta Słoweńcy musieli zdobyć 35, a trzeciego - aż 39 punktów! Drugą parę półfinałową tworzą: Japonia i USA. Będący na fali Japończycy nie bez trudu pokonali skazywanych na pożarcie gospodarzy turnieju, czyli Chińczyków (3:1). Amerykanie natomiast zaskakująco łatwo pokonali mistrzów świata z Włoch 3:0. Rozbili ich zwłaszcza zagrywką. Brylował znany z polskich boisk Jake Hanes, który zaserwował aż 6 asów.
Dziwne będą te półfinały - bez mistrzów olimpijskich Francuzów, bez mistrzów świata Włochów, bez Brazylijczyków... Droga do powtórzenia zeszłorocznego triumfu Biało-Czerwonych w VNL wydaje się otwarta. Nasi muszą jednak zagrać znacznie lepiej niż w ćwierćfinale z Ukrainą, zwłaszcza na zagrywce i na kontrach.
Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose na nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino poinformował w oświadczeniu, że ze względu na masowy sprzeciw kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni wcześniej projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata.
Co najmniej dziewięć osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych; w uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy - powiadomił w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Premier Węgier Peter Magyar poinformował w sobotę o kolejnym ograniczeniu mocy elektrowni jądrowej w Paksu, podkreślając, że do jej całkowitego wyłączenia może dojść jeszcze w ten weekend. Przyczyną problemów obiektu jest niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.
Ale historycy nie są zgodni w ocenie jego dowódców.
21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.
Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.
Do Jasnogórskiej Pani zmierzają pielgrzymi z różnych stron Polski. W tym tygodniu zakończyły się m. in. Pielgrzymka Góralska i Bydgoska. Dziś Maryi pokłoni się 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka i 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej.
Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn, zasłabnięcia, wyczerpanie, odwodnienie i nagłe zachorowania.
Ekspert - nadchodzący okres powszechnego dziedziczenia lokali wpłynie na rynek mieszkaniowy.
Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.