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Prezydent podpisał zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach

Prezydent podpisał zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach  
Pexels zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września 2026 r.

Zgodnie z nowelizacją uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki, a także podczas zajęć organizowanych poza terenem tych placówek.

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

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Krytycy zwracają uwagę, że przecież wiele szkół już wprowadziło podobne zakazy, ale problemem jest ich egzekwowanie, a konkretnie przekonywanie o ich sensie nie tylko dzieci, ale i rodziców (!).

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Możliwe będzie także korzystanie przez ucznia z urządzenia elektronicznego za zgodą dyrektora, jeżeli jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia. Wyjątek ten będzie dotyczyć też przedszkolaków.

Odmowa wyrażenia zgody przez dyrektora szkoły lub przedszkola na korzystanie przez ucznia lub wychowanka z urządzenia elektronicznego będzie wymagała pisemnego uzasadnienia.

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń. Mają one być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania oraz ochronę prawa ucznia do prywatności, w szczególności w zakresie uniemożliwienia przeglądania zawartości przez osoby nieuprawnione. Szczegółowe zasady będzie mógł określić dyrektor szkoły.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach oraz w szkołach dla dorosłych, nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie.

Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych i pobytu w internacie (gdzie decyzję o warunkach korzystania przeniesiono na poziom statutu) i podczas korzystania z infrastruktury przedszkola lub szkoły (np. sportowej, którą szkoła udostępnia mieszkańcom) - poza godzinami zajęć.

Na dostosowanie statutów do zmian szkoły będą miały czas do 31 grudnia 2026 r.

W parlamencie ustawę poparli przedstawiciele wszystkich stron sceny politycznej.

Z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu dla PAP wynika, że 85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia.

Prezydent podpisał dziś także nowelizację prawa wodnego i nowelę Kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Podpisał także ustawę, która ma poprawić równowagi płci w spółkach publicznych, ale skieruje ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

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PAP |

dodane 30.07.2026 15:44

TAGI| EDUKACJA, INFORMATYKA, NAUKA, PAP, PRAWO, PREZYDENT, PREZYDENT RP, SZKOLNICTWO

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