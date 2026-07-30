Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska  

Była aktorką, śpiewała, komponowała muzykę, pisała scenariusze i reżyserowała dokumenty. W pamięci publiczności najmocniej zapisała się jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u niego zagrała najważniejsze role. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.
Informację o śmierci aktorki przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. "Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" - napisał ks. Luter.
Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 r. w Radomiu. Należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury.
Zadebiutowała w 1964 r. jako księżniczka mauretańska Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych latach była m.in. żoną Kowalskiego w "Salcie" Tadeusza Konwickiego i piosenkarką Ewą Zarębską w "Ścianie czarownic" Pawła Komorowskiego. W "Jowicie" Janusza Morgensterna zagrała prostytutkę Lolę Fiat 1100, a w "Krzyku" Barbary Sass - zapijaczoną matkę głównej bohaterki Marianny.
Współpracowała także m.in. z Andrzejem Wajdą. Przede wszystkim kojarzona jest jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, z którym połączyło ją wielkie uczucie. Została jego muzą, wzięli ślub na początku lat 80. XX wieku. Byli razem do śmierci Kondratiuka w 2016 r.
Cembrzyńska wystąpiła w kilkunastu filmach Kondratiuka, m.in. w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" i "Pełni". Ogromne uznanie i nagrodę Złoty Ekran przyniosła jej rola Starej w "Gwiezdnym pyle". W 1979 r. para przyjechała do Gzowa koło Pułtuska, które odtąd stało się ich miejscem na ziemi. Tam powstały m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar". Do tego ostatniego - tak samo jak do "Mlecznej drogi" - Cembrzyńska skomponowała muzykę.
W latach 90. założyła firmę "Iga Film" i stała się producentką wszystkich filmów Andrzeja. Była członkinią Polskiej Akademii Filmowej.
Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose na nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino poinformował w oświadczeniu, że ze względu na masowy sprzeciw kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni wcześniej projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata.
Co najmniej dziewięć osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych; w uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy - powiadomił w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Premier Węgier Peter Magyar poinformował w sobotę o kolejnym ograniczeniu mocy elektrowni jądrowej w Paksu, podkreślając, że do jej całkowitego wyłączenia może dojść jeszcze w ten weekend. Przyczyną problemów obiektu jest niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.
Ale historycy nie są zgodni w ocenie jego dowódców.
21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.
Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.
Do Jasnogórskiej Pani zmierzają pielgrzymi z różnych stron Polski. W tym tygodniu zakończyły się m. in. Pielgrzymka Góralska i Bydgoska. Dziś Maryi pokłoni się 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka i 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej.
Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn, zasłabnięcia, wyczerpanie, odwodnienie i nagłe zachorowania.
Ekspert - nadchodzący okres powszechnego dziedziczenia lokali wpłynie na rynek mieszkaniowy.
Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.