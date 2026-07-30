Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska  

Była aktorką, śpiewała, komponowała muzykę, pisała scenariusze i reżyserowała dokumenty. W pamięci publiczności najmocniej zapisała się jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u niego zagrała najważniejsze role. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.

Informację o śmierci aktorki przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. "Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" - napisał ks. Luter.

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 r. w Radomiu. Należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury.

Zadebiutowała w 1964 r. jako księżniczka mauretańska Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych latach była m.in. żoną Kowalskiego w "Salcie" Tadeusza Konwickiego i piosenkarką Ewą Zarębską w "Ścianie czarownic" Pawła Komorowskiego. W "Jowicie" Janusza Morgensterna zagrała prostytutkę Lolę Fiat 1100, a w "Krzyku" Barbary Sass - zapijaczoną matkę głównej bohaterki Marianny.

Współpracowała także m.in. z Andrzejem Wajdą. Przede wszystkim kojarzona jest jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, z którym połączyło ją wielkie uczucie. Została jego muzą, wzięli ślub na początku lat 80. XX wieku. Byli razem do śmierci Kondratiuka w 2016 r.

Cembrzyńska wystąpiła w kilkunastu filmach Kondratiuka, m.in. w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" i "Pełni". Ogromne uznanie i nagrodę Złoty Ekran przyniosła jej rola Starej w "Gwiezdnym pyle". W 1979 r. para przyjechała do Gzowa koło Pułtuska, które odtąd stało się ich miejscem na ziemi. Tam powstały m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar". Do tego ostatniego - tak samo jak do "Mlecznej drogi" - Cembrzyńska skomponowała muzykę.

W latach 90. założyła firmę "Iga Film" i stała się producentką wszystkich filmów Andrzeja. Była członkinią Polskiej Akademii Filmowej.