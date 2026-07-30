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Biskupi z Florydy apelują o zniesienie kary śmierci. „Sprawiedliwości nie służy kolejny akt zabójstwa”

Biskupi z Florydy apelują o zniesienie kary śmierci. „Sprawiedliwości nie służy kolejny akt zabójstwa”  
Unsplash zdjęcie ilustracyjne

Katoliccy biskupi z Florydy wzywają mieszkańców stanu do podjęcia działań na rzecz zniesienia kary śmierci, określając ją jako przejaw „kultury śmierci” i uznając za niezgodną z pełnym katolickim rozumieniem wartości życia ludzkiego - informuje Vatican News.

Ośmiu hierarchów – w tym arcybiskup Miami Thomas Wenski, biskup Palm Beach Manuel de Jesús Rodríguez oraz kilku innych biskupów z całego stanu – opublikowało oświadczenie w reakcji na dużą liczbę egzekucji przeprowadzanych na Florydzie.

W 2025 r. stan ten wykonał wyroki śmierci na 19 skazanych, przyczyniając się do wzrostu liczby egzekucji w całych Stanach Zjednoczonych. W 2026 r. na Florydzie stracono dotychczas 12 więźniów. 28 lipca przeprowadzono podwójną egzekucję – wykonano wyroki śmierci na dwóch mężczyznach skazanych za zabójstwa.

W swoim liście biskupi katoliccy z Florydy, którzy regularnie występują w obronie skazanych na śmierć w tym stanie, wezwali katolików do „ponownego rozważenia” kwestii kary śmierci w świetle nauczania Kościoła i jego autorytetu moralnego - relacjonuje Vatican News.

„Pragniemy przypomnieć katolikom o nauczaniu naszego Kościoła sprzeciwiającym się stosowaniu kary śmierci w sytuacjach – takich jak nasza – gdy środki bezkrwawe są wystarczające do ukarania przestępców i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego” – napisali biskupi. Wskazali również, że Jezus w swoim nauczaniu objawił, iż „Bóg pragnie okazać miłosierdzie grzesznikom, którzy na nie nie zasługują”.

Sygnatariusze oświadczenia przyznali, że niektóre fragmenty Pisma Świętego „usprawiedliwiają karę śmierci przynajmniej w pewnych okolicznościach”; argumentowali jednak, że „najpełniejsze objawienie woli Bożej” prowadzi do odrzucenia kary głównej.

Przywołali także nauczanie papieskie, m.in. encyklikę „Evangelium vitae” św. Jana Pawła II, w której papież podkreślał, że rozwój nowoczesnych i bezpiecznych systemów penitencjarnych sprawił, iż uzasadnienie stosowania kary śmierci stało się „bardzo rzadkie, jeśli nie praktycznie nieistniejące”.

Jednocześnie biskupi podkreślili ogrom cierpienia spowodowanego najcięższymi przestępstwami oraz potrzebę okazywania „głębokiego współczucia i współodczuwania” rodzinom osób zamordowanych.

„Zgadzamy się, że sprawcy takich przestępstw powinni zostać postawieni przed sądem, ale nie zgadzamy się, że sprawiedliwości najlepiej służy kolejny akt zabójstwa” – napisali.

Biskupi zapowiedzieli, że będą nadal działać na rzecz zniesienia kary śmierci. Ponadto wezwali zarówno katolików, jak i „współobywateli dobrej woli” do podejmowania działań na rzecz zaprzestania jej stosowania.

Chociaż w 2025 r. odnotowano wzrost liczby egzekucji w Stanach Zjednoczonych, dane wskazują na rosnący sprzeciw społeczny wobec kary śmierci. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w wynikach sondaży, jak i w malejącej liczbie nowych wyroków śmierci.

„Dane Centrum Informacji o Karze Śmierci (Death Penalty Information Center) wskazują, że liczba nowych wyroków śmierci spadła w 2025 r. z 24 do 22, przy czym jedynie 14 ław przysięgłych w całym kraju wydało jednomyślne werdykty skazujące na karę śmierci.

Z kolei sondaż Gallupa przeprowadzony w 2025 r. wykazał, że społeczne poparcie dla kary śmierci osiągnęło najniższy poziom od 50 lat i wyniosło 52 proc. Jednocześnie 44 proc. Amerykanów sprzeciwia się karze śmierci, co stanowi najwyższy odnotowany poziom sprzeciwu od 1966 roku.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 30.07.2026 17:45

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