Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się w czwartek za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. Opinię tę wyraził w związku z notowanym ostatnio napływem tysięcy imigrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Szef MSZ Hiszpanii zapowiedział wezwanie ambasadora Włoch.

Wicepremier Tajani napisał na platformie X: "Jestem za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią i mam pełne zaufanie do działań ministra Piantedosiego", szefa włoskiego MSW.

Dodał: "Nielegalna i niekontrolowana imigracja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".

Następnie Tajani podkreślił: "Obrazy napływające z Ceuty pokazują, że decyzja rządu w Madrycie o przyznaniu obywatelstwa hiszpańskiego, a zatem europejskiego, ponad 500 tysiącom nielegalnych imigrantów jest głęboko błędna i zachęca do handlu ludźmi".

W reakcji na te słowa hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares poinformował na portalu X, że w piątek do resortu zostanie wezwany ambasador Włoch w Madrycie.

"Ta wiadomość jest niestosowna jak na ministra spraw zagranicznych kraju partnerskiego i przyjaznego, od którego oczekujemy europejskiej solidarności, a nie partyjnej demagogii" - dodał Albares w odpowiedzi na wpis Tajaniego.