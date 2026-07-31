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Trump: osiągnęliśmy porozumienie ws. rozbrojenia Hamasu

Trump: osiągnęliśmy porozumienie ws. rozbrojenia Hamasu  
PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL Prezydent Donald Trump.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w czwartek Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że będzie ono realizowane etapami. Siły izraelskie mają wycofać się ze Strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania.

"Dzisiaj Rada Pokoju osiągnęła HISTORYCZNE porozumienie w sprawie CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego POKOJU i BEZPIECZEŃSTWA" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy.

Jak dodał prezydent, osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazą rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju. "Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych" - podkreślił Trump. Prezydent stwierdził, że jest to ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego tzw. Planu Trumpa.

Zapowiedział, że porozumienie będzie realizowane etapami. "Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i swoich sąsiadów" - kontynuował Trump.

"Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia" - oświadczył amerykański przywódca.

Podziękował też mediatorom - Egiptowi, Katarowi i Turcji - i swojemu zespołowi. "Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, NIE będzie mogło się odbudować!" - napisał Trump, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 r.

Wcześniej w czwartek izraelski dziennik "Haarec" poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60 proc. terytorium Strefy Gazy, i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych.

Od 10 października 2025 r. trwa tam zawieszenie broni, lecz jest ono przerywane regularnymi izraelskimi atakami. Według władz lokalnych od tego czasu zginęło w nich 1214 Palestyńczyków. Strona izraelska informowała, że w wyniku palestyńskich ataków poległo w tym czasie czterech żołnierzy.

Na początku lipca Hamas ogłosił rozwiązanie swoich cywilnych struktur administracyjnych w Strefie Gazy i przekazanie władzy technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi (NCAG), nadzorowanemu przez Radę Pokoju. To realizacja jednego z punktów porozumienia rozejmowego.

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PAP |

dodane 31.07.2026 07:41

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, KONFLIKT, NEGOCJACJE, ORGANIZACJE, PAP, PREZYDENT, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, USA

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