Trump: osiągnęliśmy porozumienie ws. rozbrojenia Hamasu  

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w czwartek Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że będzie ono realizowane etapami. Siły izraelskie mają wycofać się ze Strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania.
"Dzisiaj Rada Pokoju osiągnęła HISTORYCZNE porozumienie w sprawie CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego POKOJU i BEZPIECZEŃSTWA" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy.
Jak dodał prezydent, osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazą rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju. "Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych" - podkreślił Trump. Prezydent stwierdził, że jest to ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego tzw. Planu Trumpa.
Zapowiedział, że porozumienie będzie realizowane etapami. "Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i swoich sąsiadów" - kontynuował Trump.
"Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia" - oświadczył amerykański przywódca.
Podziękował też mediatorom - Egiptowi, Katarowi i Turcji - i swojemu zespołowi. "Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, NIE będzie mogło się odbudować!" - napisał Trump, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 r.
Wcześniej w czwartek izraelski dziennik "Haarec" poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60 proc. terytorium Strefy Gazy, i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych.
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