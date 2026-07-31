Ludzie mieszkający stosunkowo blisko granicy powinni myśleć o zawarciu takich ubezpieczeń, które dadzą im skuteczną ochronę przed tego rodzaju szkodami - powiedział "Rzeczpospolitej" prof. UAM Marcin Orlicki. Według eksperta problemem w uzyskaniu takich ubezpieczeń może być kwalifikacja prawna takich zdarzeń.
W piątkowym wydaniu gazety podkreślił, że obecny stan prawny pozwala na uzyskanie rekompensaty za uszkodzenia (np. przez pocisk) obowiązkowo ubezpieczonych budynków w gospodarstwach rolnych.
Inni właściciele sami muszą zadbać by z ich ubezpieczenia nie były wyłączone uszkodzenia w wyniku działań wojennych - wskazał.
Prof. Marcin Orlicki, specjalizujący się w prawie cywilnym i ubezpieczeniowym, był pytany o możliwości, jakie mają poszkodowani w wyniku wydarzeń, które miały miejsce np. w lubelskiem, gdzie w czwartek rano spadł pocisk.
Sprawą ujednolicenia podejścia do ubezpieczeń od zniszczeń w wyniku działań wojennych i dronowych zajął się już rzecznik finansowy - czytamy w piątkowej Rzeczpospolitej.
"Ubezpieczyciele nie zawsze mogą sami się dogadać i ustalić między sobą jednolity standard ze względu na przepisy prawa antykartelowego. Drogą do zmiany obecnego stanu rzeczy może być inicjatywa ustawodawcza" - powiedział prof. Orlicki.
Według prof. Orlickiego, jeżeli czyjeś ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń w wyniku działań wojennych, nie ma podstaw prawnych do pociągania do odpowiedzialności np. państwa polskiego.
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