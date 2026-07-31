Sejm odrzucił obywatelski projekt ws. zatrzymania paktu migracyjnego  

Sejm w piątkowym głosowaniu odrzucił obywatelski projekt ws. zatrzymania tzw. paktu migracyjnego. Wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyły m.in. kluby parlamentarne KO i Centrum oraz poseł niez. Marcin Józefaciuk. Twarzą projektu był Robert Bąkiewicz.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu zagłosowało 247 posłów, 199 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wcześniej, podczas pierwszego czytania posłowie zwracali uwagę, że obywatelski projekt ustawy o ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z realizacją polityki migracyjnej Unii Europejskiej jest niezgodny z prawem i szkodliwy dla Polski.

Również zdaniem wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka propozycja jest groźna "dla bezpieczeństwa Polski". - Państwo, którzy poparliście ten projekt (...), myślę że nawet nie do końca wiedzieliście, co tam jest, bo nie podpisalibyście tego projektu, jeżeli byście dokładnie wiedzieli, jakie są konsekwencje - mówił Duszczyk.

Zgodnie z propozycją, w celu zapewnienia utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego RP, rząd miałby obowiązek zastosowania uprawnień wynikających z art. 72 Traktatu o funkcjonowaniu UE do wstrzymania obowiązków związanych ze stosowaniem przepisów unijnego prawa dotyczących wspólnej polityki azylowej i migracyjnej.

W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, w tym masowego napływu migrantów przez granicę RP Rada Ministrów niezwłocznie miałaby przywrócić tymczasową kontrolę graniczną. Obecnie przywrócenie kontroli odbywa się na wniosek szefa MSWiA.

Inna zawarta w projekcie propozycja zakłada zmiany w Kodeksie karnymi wprowadzenia kary pozbawienia wolności od roku do lat ośmiu dla funkcjonariuszy publicznych działających na rzecz sprowadzania lub przyjmowania, na terytorium Polski osób nie będących obywatelami państw członkowskich UE, w ramach wspólnej polityki azylowej i migracyjnej UE.

Ustawa miała wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.