Papieska intencja na sierpień: by nikt w mieście nie był niewidzialny  

Sierpniową intencję modlitewną Leon XIV poświęca ewangelizacji w miastach. Papież zachęca, by pośród anonimowości i samotności tworzyć otwarte i gościnne domy, „gdzie nikt nie czuje się niewidzialny" - informuje Vatican News.
W ramach kampanii „Módl się z Papieżem", prowadzonej przez Papieską Światową Sieć Modlitwy, Leon XIV co miesiąc zaprasza wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy w intencji dotyczącej ważnych wyzwań stojących przed Kościołem i światem.
Pośród hałasu i pośpiechu
Leon XIV zwraca się do Dobrego Pasterza, który „przemierza nasze ulice i place". Prosi, aby Chrystus był obecny zarówno w wysokich budynkach, jak i w ubogich dzielnicach. Modli się, by „w ciszy towarzyszył milionom" ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu.
Leon XIV zauważa, że miasta, które powinny być miejscami „wolności i możliwości", mogą stawać się „przestrzeniami anonimowości i izolacji". Dlatego prosi o nowe spojrzenie, pozwalające dostrzec w miejskiej rzeczywistości „żyzną glebę do głoszenia Ewangelii".The Pope Video Pray with the Pope: For evangelization in the city | August 2026
Współczesne tereny misyjne
Obecnie niemal 45 proc. ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Wzrost liczby mieszkańców i ich koncentracja sprawiają, że dzielnice, budynki, tereny handlowe i peryferie stają się dla wielu ludzi miejscami anonimowymi i samotnymi.
Samotność przejawia się między innymi w powierzchownych relacjach, braku więzi z sąsiadami i lokalną wspólnotą, poczuciu braku przynależności oraz niedostatku emocjonalnego wsparcia w trudnych chwilach.
Proste gesty miłości
Ojciec Święty modli się o twórczą wiarę, wyrażaną nie tylko słowami, lecz także wcielaną w „proste gesty pełne miłości". Prosi również, aby Kościół był wspólnotą wychodzącą ku ludziom, zdolną docierać na peryferie i siać braterstwo tam, gdzie panuje obojętność.
„Ile razy widzieliśmy zranioną twarz brata lub siostry i po prostu przeszliśmy obok?" – pyta o. Cristóbal Fones, międzynarodowy dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. Jak wskazuje, papieska intencja jest zaproszeniem do wewnętrznej przemiany i szukania sposobów budowania bardziej sprawiedliwych oraz gościnnych miasta.
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