Pięć instytucji państwowych zaopiniowało projekt statutu komisji ekspertów mającej zbadać przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Dokument trafił do MSWiA w związku z wnioskiem o nadanie komisji osobowości prawnej.
Na 404 zgromadzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 10-12 marca 2026 w Warszawie ustanowiono Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Postanowiono wówczas także o nadaniu tej komisji publicznej osobowości prawnej na prawie świeckim.
Opublikowanie przez władze episkopatu projektu statutu Komisji, który określi jej „ustrój”, w tym relacje z władzami podmiotów kościelnych, a także tryb i procedury funkcjonowania odłożono wówczas do czasu nadania osobowości prawnej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie rozporządzenia ministra. Podstawą prawną ma być artykuł 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art.4 ust.3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
Sekretarz Generalny KEP ks. bp Marek Marczak wystąpił w dniu 31 marca 2026 z wnioskiem do MSWiA o nadanie Komisji osobowości prawnej załączając projekt jej statutu. Resort przesłał go do zaopiniowania Ministerstwu Sprawiedliwości, Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, Rzecznikowi Praw Dziecka, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Publikujemy treść opinii instytucji państwowych nt. statutu Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce:
Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości
Opinia Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia
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