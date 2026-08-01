Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.
Szefowa rządu napisała na platformie X: "Rząd podjął decyzję o czasowym zawieszeniu obowiązującego w ramach strefy Schengen swobodnego ruchu w połączeniach morskich i lotniczych z Hiszpanią oraz o przywróceniu kontroli granicznych. Jest to nadzwyczajny środek, przyjęty w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobieżenia możliwym konsekwencjom dla naszego kraju".
"Obrona granic oznacza obronę bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji oraz uderzenie w siatki przestępcze zajmujące się handlem ludźmi"- dodała Giorgia Meloni.
Wyjaśniła też, że środek polegający na zawieszeniu obowiązywania zasad Schengen "będzie utrzymany w mocy tylko przez niezbędny czas, ze szczególną troską, by ograniczyć wszelki wpływ na letni ruch turystyczny".
Włoska premier zapewniła: "Jednocześnie Włochy są gotowe poprzeć wszelkie inicjatywy europejskie w celu wsparcia hiszpańskich instytucji, niezbędnego do przywrócenia pełnej kontroli nad zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej oraz zdecydowanego rozwiązania obecnej sytuacji".
Wcześniej agencja Ansa poinformowała, że decyzję o zamknięciu granic morskich i lotniczych z Hiszpanią podjęto w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef minister Matteo Piantedosi.
Ponadto, jak zaznaczono, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami.
MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.
MSW Hiszpanii poinformowało, że ok. 48 tys. spośród migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, wróciło już do Maroka. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło blisko 60 tys. osób.
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Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.