MSW Hiszpanii poinformowało w piątek, że z ponad 50 tys. migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, większość wróciła już do Maroka. W rezultacie kryzysu Włochy zawiesiły tymczasowo umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.

Według szacunków hiszpańskiego MSW, w ciągu kilku dni ponad 50 tys. osób przekroczyło granicę z Hiszpanią, z czego ponad 48 tys. miało w piątek wrócić dobrowolnie do Maroka. Prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas poinformował wcześniej, że do liczącego około 85 tys. mieszkańców miasta przedostało się 60 tys. osób, a 57 osób poniosło śmierć w trakcie przeprawy przez morze.

W czwartek lokalne władze wezwały rząd w Madrycie do wprowadzenia stanu wyjątkowego, jednak resort spraw wewnętrznych zaznaczył, że nie stosuje się go w podobnych przypadkach.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako "naruszenie integralności terytorialnej" kraju i zapewnił, że procedury repatriacyjne zostaną przyspieszone we współpracy z władzami marokańskimi. Szef rządu oskarżył o spowodowanie kryzysu mafie zajmujące się handlem ludźmi. Sanchez ogłosił też rozmieszczenie boi na falochronie w Tarajal w celu stworzenia "fizycznej bariery, (...) ułatwiającej repatriację".

Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko w celu opanowania sytuacji. Szefowa resortu obrony Margarita Robles poinformowała w piątek, że w mieście stacjonuje 3 tys. żołnierzy "w pełnej gotowości do pomocy żandarmerii, policji oraz mieszkańcom Ceuty".

Hiszpańska opozycja krytykuje politykę rządu i sposób reagowania na kryzys. Lider skrajnie prawicowej partii Vox, Santiago Abascal, powiedział o "inwazji" na Hiszpanię, oskarżając o nią premiera.

W związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie instytucje europejskie i niektóre państwa zaproponowały pomoc Hiszpanii, jednak pod adresem Madrytu posypały się również słowa krytyki za nieefektywną obronę granic strefy Schengen.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała w piątek na platformie X, że obrazy napływające z Ceuty są nie do przyjęcia i że należy natychmiast położyć kres niebezpiecznym przeprawom. - Powierzyłam dwóm komisarzom zadanie wsparcia działań mających na celu opanowanie sytuacji - napisała polityczka.

Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią - podała agencja Ansa. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią, a premierka Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że UE powinna rozważyć zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen.

Premier Donald Tusk napisał, że Hiszpania musi wziąć przykład z Polski, jeśli Schengen ma przetrwać.

Zaniepokojenie sytuacją w Ceucie wyraził nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił, że popiera decyzję władz Hiszpanii, by nie wpuszczać nielegalnie przybywających do tego kraju migrantów.

Prezydent Donald Trump powiedział w telewizji Fox News, że wydarzenia z Ceuty powtórzą się w USA, jeśli do władzy przyjdzie Partia Demokratyczna. Do sytuacji w Ceucie odniósł się też wiceprezydent J.D. Vance. "Dziękować Bogu, że Donald Trump został wybrany i że granica naszego kraju nie wygląda już w ten sposób" - napisał w serwisie X.

Nagrania z Ceuty udostępnia wielu amerykańskich prawicowych komentatorów. Miliarder Elon Musk napisał, że napływ imigrantów to "inwazja". Stwierdził też, że "cały budżet Hiszpanii zostanie zniszczony przez nielegalnych imigrantów".

W odpowiedzi na krytykę przywódców państw europejskich Sanchez zaapelował na platformie X o jedność. Przypomniał, że we Włoszech liczba nielegalnych przekroczeń granicy w latach 2021-2026 była dwukrotnie wyższa niż w Hiszpanii. "To nie czas na podziały. To czas na dalszą budowę silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej" - napisał polityk.

Hiszpańskie media zauważyły w piątek, że kryzys migracyjny w Ceucie, do której prawa rości sobie Maroko, wydarzył się, podobnie jak pięć lat temu, zaledwie 10 dni po tym, jak doszło do ocieplenia relacji Hiszpanii z Algierią - rywalem Maroka na kontynencie afrykańskim.

Ostatni poważny kryzys migracyjny w Ceucie miał miejsce w maju 2021 r., kiedy przedostało się tam około 10 tys. migrantów.