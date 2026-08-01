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21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu  
EPA/FELICE DE MARTINO

21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.

Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, czyli tzw. kaldery - zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy 13 km. Pod kalderą jest gigantyczne jezioro płynnej magmy. W centrum kaldery znajduje się miasto Pozzuoli, zamieszkane przez ponad 80 tys. osób. To głównie tam zanotowano największe szkody.

Media publikują zdjęcia zniszczeń; na jednym z nich widać samochód przygnięciony przez duży fragment skalny.

Minister ds. Obrony Cywilnej Nello Musumeci poinformował o uszkodzonych budynkach mieszkalnych i kościołach.

W Pozzuoli przygotowano prawie 200 miejsc noclegowych dla osób, które nie mogą wrócić do swoich uszkodzonych domów. Podobne działania podjęto też w okolicznych miejscowościach.

Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczas tam zarejestrowanych i spowodowała panikę zarówno w Neapolu, jak i w wielu gminach w regionie Kampania.

Aktywność sejsmiczna w rejonie Pól Flegrejskich nasiliła się w ostatnich latach budząc coraz większe zaniepokojenie miejscowej ludności. Trwają prace nad planami masowej ewakuacji w razie pogorszenia sytuacji.

Szacuje się, że liczba mieszkańców wielkiej kaldery wynosi około 360 tysięcy.

W całym tym rejonie po piątkowym wstrząsie rozpoczęto kontrole stanu budynków. Prowadzone też one będą na wybrzeżu, a jak podają lokalne media nie wyklucza się ograniczenia dostępu na niektóre plaże i do portów z powodu szkód, jakie tam stwierdzono.

Zawieszono kursowanie pociągów w rejonie Neapolu.

Według ekspertów dojdzie do następnych wstrząsów.

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PAP |

dodane 01.08.2026 10:41

TAGI| PAP, TRZĘSIENIE, WŁOCHY

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