Ukraina: Co najmniej dziewięć ofiar w Kijowie

W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę.

Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów - poinformowały w sobotę rano ukraińskie służby ratunkowe w komunikatorze Telegram .

Wcześniej władze miasta informowały o co najmniej czterech zabitych i 13 rannych.

W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę.

W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.

W czwartek rano pocisk - uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 - wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy.