Peru: Były prezydent Humala wyszedł z więzienia

Trybunał Konstytucyjny Peru unieważnił w piątek wyrok byłego prezydenta Ollanty Humali, skazanego na 15 lat pozbawienia wolności za pranie pieniędzy. Były szef państwa wyszedł z więzienia Barbadillo, w którym przebywa też trzech innych byłych szefów państwa.

Humala sprawował urząd w latach 2011-2016 i był ostatnim prezydentem Peru, który rządził całą kadencję. Został w ubiegłym roku uznany za winnego przyjęcia pieniędzy na kampanie wyborcze od uwikłanej w afery korupcyjne brazylijskiej firmy budowlanej Odebrecht oraz rządu byłego prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza - podał dziennik "El Pais".

Wraz z nim na 15 lat więzienia skazano jego żonę Nadine Heredię. Ona jednak nie trafiła za kraty, lecz zbiegła z kraju i otrzymała azyl polityczny w Brazylii, gdzie mieszka do dziś.

- Padliśmy ofiarami prześladowań politycznych i sądowych - powiedział po opuszczeniu murów więzienia Humala, cytowany przez dziennik "El Comercio". Były prezydent zapewnił, że ani on, ani jego żona nie popełnili żadnego przestępstwa i nie otrzymali wsparcia finansowego z Wenezueli ani Brazylii.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował o unieważnieniu całego postępowania karnego przeciwko byłemu prezydentowi, oceniając, że czyn, za który został skazany, nie był w peruwiańskim prawie określony jako przestępstwo przed 2016 rokiem.

Zakład karny Barbadillo w Limie znany jest jako więzienie dla byłych prezydentów Peru. Obecnie przebywają w nim byli szefowie państwa Alejandro Toledo (2001-2006), Martin Vizcarra (2018-2020) i Pedro Castillo (2021-2022). Pierwszym osadzonym w Barbadillo był nieżyjący od 2024 roku Alberto Fujimori (1990-2000), skazany w 2009 roku na 25 lat więzienia za masakry cywilów.