Warszawiacy oddadzą hołd powstańcom

W sobotę o godz. 17 Warszawa zatrzyma się na minutę, by uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wodniacy oddadzą hołd na Wiśle, a piloci narysują w powietrzu znak Polski Walczącej; wieczorem mieszkańcy wspólnie zaśpiewają (nie)zakazane piosenki.

W piątek, punktualnie o godzinie 17, w Warszawie zawyją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. O tej godzinie miasto zatrzyma się na minutę - staną przechodnie, zatrzymają się samochody, tramwaje, autobusy, a także metro.

Tradycyjnie mieszkańcy spotkają się na rondzie Dmowskiego, skąd wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego. Na placu Zamkowym przechodnie utworzą ogromny znak Polski Walczącej, zapalą też znicze przy pomniku Małego Powstańca.

Z inicjatywy Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Warszawskiego na niebie pojawi się znak Polski Walczącej - narysowany białą smugą dymu przez pilotów. Dodatkowo nad miastem przeleci samolot holujący baner z napisem "Pamiętamy 1944".

Dymny znak będzie malowany o 17 i widoczny w osi Alej Jerozolimskich, mniej więcej od Dworca Centralnego do ronda de Gaulle'a. Piloci wykonają go także ponownie w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.

Za sterami samolotów polskiej konstrukcji AT-3 zasiądą, kolejny już rok, piloci zespołu pokazowego "Dwójka AW": Hubert Massalski, Radosław Izdebski oraz Michał Rogalski.

Również o 17 zostanie złożony wieniec na Wiśle w okolicach mostu Poniatowskiego - symbolicznego miejsca zatopienia statku "Bajka". Flotylla kilkudziesięciu jednostek od 15.30 będzie płynąć w górę Wisły z wysokości Podzamcza - Bulwaru Karskiego oraz plaży Rusałka/Przystań Aquatica. Co roku w wydarzeniu uczestniczą statki Wodociągów Warszawskich i miejskie promy.

Po godzinie 17 z ronda Dmowskiego w stronę placu Krasińskich wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez środowiska narodowe.

O godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert pt. "Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI", podczas którego wspólnie z mieszkańcami zaśpiewane zostaną najbardziej znane piosenki powstańcze.

Natomiast godzinę później na Kopcu Powstania Warszawskiego (park Akcji "Burza") zapalony zostanie "Ogień pamięci", który będzie się palił przez 63 dni - czyli tyle, ile trwało powstanie.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej, którzy we wrześniu 1944 roku przeprawili się przez Wisłę, aby pomóc walczącemu miastu. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli. (PAP)

mas/ agz/