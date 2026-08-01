W pierwszym secie Biało-Czerwoni szybko odskoczyli na cztery punkty. Później Słoweńcy złapali rytm i zanosiło się na wyrównaną końcówkę. Ale nic z tych rzeczy. Wynik mówi sam za siebie: 25:16 dla Polski.

Drugi set dość długo toczył się bez wyraźnej przewagi któregoś z zespołów. Ekipa Nikoli Grbicia popełniła sporo błędów w zagrywce. Końcówka jednak należała do Polski. Wyjątkowej urody asy Bartłomieja Lemańskiego, Wilfredo Leona i Tomasza Fornala, świetna gra tego ostatniego w obronie i na kontrze oraz bardzo stabilna, skuteczna gra atakującego Bartłomieja Bołądzia zapewniły naszym wygraną do 19.

Trzecia partia rozpoczęła się od prowadzenia Polski 4:0 (Leon na zagrywce!), potem było 6:1. Słoweńcy odgryzali się mocnymi atakami, w całym meczu imponująco grał ich rozgrywający Uros Planinsić, ale wszystko, na co było ich stać w ostatnim secie, to było 17 punktów. Końcówkę po stronie słoweńskiej rozgrywali już zmiennicy pierwszej szóstki. Trener Fabio Soli chyba już oszczędzał liderów na jutrzejszy mecz o brąz.

W finale Polska zmierzy się ze zwycięzcą meczu USA-Japonia. Rozpocznie się on dziś o godz. 13.00 polskiego czasu.