Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Do Jasnogórskiej Pani zmierzają pielgrzymi z różnych stron Polski. W tym tygodniu zakończyły się m. in. Pielgrzymka Góralska i Bydgoska. Dziś Maryi pokłoni się 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka i 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej.

Pielgrzymi wyruszyli z Rybnika w środę, 29 sierpnia. Ich trasa liczy 103 kilometry. Swój cel osiągną około 15:00. Eucharystii o godz.15.30 na Szczycie jasnogórskim przewodniczyć będzie bp pomocniczy katowicki, Marek Szkudło.

Hasło tej pielgrzymki to „Pokój i dobro” zaczerpnięte z duchowości świętego Franciszka z Asyżu. Jak informuje Marek Rojczyk, kierownik trasy, w siedmiu pielgrzymkowych grupach wędruje dokładnie 1359 osób. Każdego dnia do pokonania mają około 30 km. Tradycyjnie ostatniego dnia do pielgrzymów dołączają osoby, które z racji stanu zdrowia lub obowiązków nie mogły uczestniczyć w całej pielgrzymce. Pod jasnogórskim szczytem powitają ich bliscy, którzy także wezmą udział w Eucharystii.

W tym roku w drogę ruszyło siedem grup. Najwcześniej, bo już we wtorek, wyszli pielgrzymi z Jastrzębia i Pszowa. Najstarszy pielgrzym ma 89 lat, najmłodszy ma osiem miesięcy.

Choć szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze przypada na drugą połowę sierpnia, przez całe lato do Jasnogórskiej Pani docierają grupy z różnych stron Polski. Wczoraj do Czarnej Madonny przyszli górale:

AH