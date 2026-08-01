Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy  

Co najmniej dziewięć osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych; w uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy - powiadomił w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
"Od nocy w Kijowie i obwodzie kijowskim trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ataku. W mieście wybuchło wiele pożarów, a zniszczenia odnotowano w siedmiu dzielnicach. Jak zwykle, Rosjanie uderzyli w zwykłe budynki mieszkalne. Uszkodzonych zostało 18 domów, szkoła, ambasada Litwy oraz obiekty infrastruktury" - napisał szef państwa ukraińskiego w serwisach społecznościowych.
"Obecnie wiadomo o dziewięciu ofiarach śmiertelnych ataku. Składam wyrazy współczucia rodzinom i bliskim zabitych. Dziesiątki osób zostały ranne. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna" - podkreślił Zełenski.
Prezydent poinformował, że w nocy z piątku na sobotę Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 35 rakiet, w tym 27 pocisków balistycznych, oraz 185 dronów uderzeniowych różnych typów.
"Głównym celem był Kijów, ale ataki przeprowadzono również na obwody dniepropietrowski, sumski, charkowski i połtawski. Minionej nocy udało się zestrzelić tylko jedną rakietę balistyczną, ponieważ zabrakło pocisków do systemów Patriot. Taki niedobór pocisków przechwytujących do zwalczania rakiet balistycznych jedynie zachęca Rosję do przeprowadzania kolejnych ataków wymierzonych w życie ludzi"- oświadczył.
Zełenski dodał, że bardzo ważne jest, "aby partnerzy usłyszeli, że te środki są potrzebne nie w magazynach na wypadek hipotetycznych scenariuszy, lecz tu i teraz, by można było powstrzymać i zatrzymać rosyjską wojnę w Ukrainie. Każdy pakiet pocisków do zwalczania rakiet balistycznych ratuje życie naszych obywateli. Każda noc, gdy ich brakuje, przynosi kolejne ofiary".
Do ataku na ambasadę Litwy w Kijowie odniósł się szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.
"W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów ambasada litewska poniosła ograniczone straty. Na szczęście żaden pracownik nie został ranny. Rosyjski terror nie oszczędza nikogo i nie szanuje żadnych norm międzynarodowych, w tym konwencji wiedeńskiej. Można go powstrzymać tylko siłą i wystarczającymi możliwościami obrony powietrznej" - napisał Sybiha na platformie X.
Rosyjski terror nie zna granic - oświadczył z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda, odnosząc się do rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów minionej nocy. Prezydent poinformował na platformie X, że jeden z pocisków eksplodował tuż obok litewskiej ambasady i ją uszkodził. "Jeden z pocisków eksplodował tuż obok ambasady Litwy, uszkadzając budynek, lecz - na szczęście - nie wyrządzając krzywdy naszym pracownikom" - przekazał Nauseda.
Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys wyjaśnił na X, że rosyjskie pociski uderzyły w odległości kilku metrów od ambasady jego kraju w Kijowie. "Ostatniej nocy, podczas rosyjskich ataków na Kijów, uszkodzeniu uległa również ambasada Litwy. Pociski uderzyły zaledwie kilka metrów od ambasady. Na szczęście nasz personel nie ucierpiał. Dziś litewskie MSZ wezwie przedstawiciela Rosji w Wilnie" - napisał.
"Rosyjska kampania terroru przeciwko Ukrainie trwa bez żadnych granic. Nie ma żadnych oznak autentycznej woli jej powstrzymania, poszukiwania pokoju czy podjęcia negocjacji. Cel Kremla pozostaje ten sam: zniszczenie, śmierć i zastraszanie. Odpowiedź jest jasna: zwiększyć presję na Rosję poprzez silniejsze sankcje i zintensyfikować wsparcie dla Ukrainy" - dodał szef litewskiej dyplomacji.
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