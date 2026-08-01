Kolejne akty profanacji świątyń we Francji  

Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.
W komunikacie z 28 lipca archidiecezja podała, że sprawcy splądrowali skarbony na ofiary, wyłamali drzwi, zniszczyli naczynia liturgiczne, uszkodzili tabernakulum oraz dopuścili się profanacji Najświętszego Sakramentu. Podkreślono, że wydarzenia te są szczególnie bolesne dla wspólnoty katolickiej i świadczą o narastających przejawach przemocy, braku szacunku oraz pogardy wobec miejsc kultu.
Archidiecezja zapowiedziała, że w zbezczeszczonych kościołach zostaną odprawione Msze św. wynagradzające, nie podając jednak ich terminów.
Profanację kościoła w Chambray-lès-Tours potępił burmistrz miasta Michel Lamy. Oświadczył, że atak na miejsce kultu i lokalne dziedzictwo jest „nie do przyjęcia” oraz wyraził solidarność ze wspólnotą parafialną i proboszczem ks. François Xavierem Olayemą Oniossou. Na opublikowanych przez niego zdjęciach z wnętrza świątyni widać rozrzucone po posadzce hostie oraz ślady dewastacji.
Nie jest to pierwszy taki incydent w archidiecezji Tours. W listopadzie 2024 r. zbezczeszczono tam cztery kościoły. Ówczesny arcybiskup Tours Vincent Jordy wskazywał wówczas, że podobne akty mogą wynikać z wrogości wobec Kościoła i stanowią przejaw pogardy dla wiary oraz braku szacunku dla miejsc kultu.
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Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.
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