Biebrzański Park Narodowy promuje tradycyjne koszenie łąk

Powód? Ma to - uwaga - pomóc przyrodzie.
Biebrzański Park Narodowy zwraca uwagę, że tradycyjne koszenie łąk kosą pomaga biebrzańskiej przyrodzie. By promować ten sposób koszenia park organizuje od wielu lat zawody; w tym roku odbędą się 12 września.
Jak podkreśla Biebrzański Park Narodowy, koszenie łąk nad Biebrzą jest konieczne, bo z zarastanych terenów migrują rzadkie gatunki ptaków wodno-błotnych, dla których dolina Biebrzy jest ostoją. Gdy w latach 60-tych zaniechano ręcznego koszenia tych łąk, a rolnicy woleli przy użyciu maszyn użytkować bardziej suche i łatwiej dostępne tereny, bagna zaczęły zarastać m.in. wierzbą, olchą, brzozą.
Od wielu lat park zachęca do powrotu do tradycyjnego koszenia i na jego terenie odbywają się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody "Biebrzańskie Sianokosy". W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 21., a zawody odbędą się 12 września.
- Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzacja idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk pozwala zachować bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy - ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków roślin i zwierząt - przekazała kierownik działu edukacji w Biebrzańskim Parku Narodowym Beata Głębocka.
Do końca sierpnia park zachęca do zgłaszania się na zawody. Co roku biorą w nich udział m.in. rolnicy i pracownicy parków narodowych, a mistrzostwa rozgrywane są w konkurencjach drużynowych (dwuosobowych) i indywidualnych. Jest też konkurs "O Wójtową Osełkę".
W tym roku mistrzostwa odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki. Zadaniem uczestników będzie skoszenie odcinka o długości 50 metrów - podano w regulaminie mistrzostw. Drużyny będą miały na to nie więcej niż 30 minut, w konkurencji indywidualnej, do której zostaną zakwalifikowani najlepsi zawodnicy z konkurencji zespołowej, będą musieli zrobić to jak najszybciej.
Jeszcze przed zawodami, 22 sierpnia, park zaprasza też na warsztaty z koszenia kosą tradycyjną. Będzie można dowiedzieć się o znaczeniu tradycyjnego koszenia dla przyrody, a także nauczyć się koszenia.(
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