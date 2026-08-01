info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Biebrzański Park Narodowy promuje tradycyjne koszenie łąk
rss newsletter facebook twitter

Biebrzański Park Narodowy promuje tradycyjne koszenie łąk

Bagno w Biebrzański Parku Narodowym  
Henryk Przondziono /Foto Gość Bagno w Biebrzański Parku Narodowym

Powód? Ma to - uwaga - pomóc przyrodzie.

Biebrzański Park Narodowy zwraca uwagę, że tradycyjne koszenie łąk kosą pomaga biebrzańskiej przyrodzie. By promować ten sposób koszenia park organizuje od wielu lat zawody; w tym roku odbędą się 12 września.

Jak podkreśla Biebrzański Park Narodowy, koszenie łąk nad Biebrzą jest konieczne, bo z zarastanych terenów migrują rzadkie gatunki ptaków wodno-błotnych, dla których dolina Biebrzy jest ostoją. Gdy w latach 60-tych zaniechano ręcznego koszenia tych łąk, a rolnicy woleli przy użyciu maszyn użytkować bardziej suche i łatwiej dostępne tereny, bagna zaczęły zarastać m.in. wierzbą, olchą, brzozą.

Od wielu lat park zachęca do powrotu do tradycyjnego koszenia i na jego terenie odbywają się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody "Biebrzańskie Sianokosy". W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 21., a zawody odbędą się 12 września.

- Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzacja idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk pozwala zachować bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy - ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków roślin i zwierząt - przekazała kierownik działu edukacji w Biebrzańskim Parku Narodowym Beata Głębocka.

Do końca sierpnia park zachęca do zgłaszania się na zawody. Co roku biorą w nich udział m.in. rolnicy i pracownicy parków narodowych, a mistrzostwa rozgrywane są w konkurencjach drużynowych (dwuosobowych) i indywidualnych. Jest też konkurs "O Wójtową Osełkę".

W tym roku mistrzostwa odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki. Zadaniem uczestników będzie skoszenie odcinka o długości 50 metrów - podano w regulaminie mistrzostw. Drużyny będą miały na to nie więcej niż 30 minut, w konkurencji indywidualnej, do której zostaną zakwalifikowani najlepsi zawodnicy z konkurencji zespołowej, będą musieli zrobić to jak najszybciej.

Jeszcze przed zawodami, 22 sierpnia, park zaprasza też na warsztaty z koszenia kosą tradycyjną. Będzie można dowiedzieć się o znaczeniu tradycyjnego koszenia dla przyrody, a także nauczyć się koszenia.(

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.08.2026 16:25

TAGI| BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY, EKOLOGIA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Tatry: Tragiczny początek sierpnia | Dziesięć ofiar lawiny na Broad Peak, wśród nich słynny alpinista Nirmal Purja | Tatry: Poważne wypadki i skomplikowane akcje | Planowane wypalanie ocaliło tysiące sekwoi olbrzymich | Seria wypadków w Tatrach. Trzy osoby w ciężkim stanie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Turyści i pielgrzymi

Maria Sołowiej

Turyści i pielgrzymi

Dla każdego tyle, ile potrafi wchłonąć tu i teraz.

Dobrze, Boże, że jesteś

Andrzej Macura

Dobrze, Boże, że jesteś

Wszystko takie samo, a przecież inne. Paradoks, prawda?

Odrobina powściągliwości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Odrobina powściągliwości

Do niedawna Polacy byli najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny. Dziś, podobno, prym dzierży AI. Ustąpiliśmy miejsca na podium.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wybór

Bp Bronakowski zaapelował o zachowanie w sierpniu abstynencji od alkoholu

Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji.

Podczas śpiewu niezakazanych piosenek

Warszawiacy zaśpiewali powstańcze pieśni na placu Piłsudskiego

Wysłuchali również świadectw uczestników powstania.

Przed pomnikiem Gloria Victis w godzinę "W" oddano hołd powstańcom

Przed pomnikiem Gloria Victis w godzinę "W" oddano hołd powstańcom

Przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w godzinę "W" przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, oraz weterani i mieszkańcy miasta oddali hołd powstańcom warszawskim.

Godzina W - Warszawa zatrzymała się w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Godzina W - Warszawa zatrzymała się w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Punktualnie o godzinie 17.00 w Warszawie zawyły syreny, a w kościołach zabiły dzwony. W godzinę „W” całe miasto zatrzymało się na minutę, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, które wybuchło 82 lata temu.

U prezydenta USA

Przegrał Infantino, wygrał futbol

Media o rezygnacji FIFA z częściowej prywatyzacji turniejów.

Nad Morskim Okiem

Tatry: Tragiczny początek sierpnia

Wczesnym popołudniem były dwa. Wieczorem nadeszła wieść o kolejnym.

Wracają z Ceuty do domu

Jesteśmy zdeterminowani, by zapobiegać atakom na granice zewnętrzne

Przywódcy 22 państw, w tym Polski po incydencie w Ceucie.

Bagno w Biebrzański Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy promuje tradycyjne koszenie łąk

Powód? Ma to - uwaga - pomóc przyrodzie.

Dziesięć ofiar lawiny na Broad Peak, wśród nich słynny alpinista Nirmal Purja

Dziesięć ofiar lawiny na Broad Peak, wśród nich słynny alpinista Nirmal Purja

Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja zginął w lawinie w Pakistanie, na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak - poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych kierowana przez niego firma.

„Świat nie będzie lepszy bez rozliczenia zbrodni”. Karol Nawrocki o rzezi Woli

„Świat nie będzie lepszy bez rozliczenia zbrodni”. Karol Nawrocki o rzezi Woli

Świat nie będzie lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili - powiedział w sobotę w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętnienia ofiar rzezi Woli. Podkreślił, że takie rozliczenie było konieczne i po 1945 r., i konieczne jest teraz.

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino poinformował w oświadczeniu, że ze względu na masowy sprzeciw kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni wcześniej projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
31°C Sobota
noc
25°C Sobota
rano
33°C Sobota
dzień
34°C Sobota
wieczór
wiecej »
 