Biebrzański Park Narodowy promuje tradycyjne koszenie łąk

Biebrzański Park Narodowy zwraca uwagę, że tradycyjne koszenie łąk kosą pomaga biebrzańskiej przyrodzie. By promować ten sposób koszenia park organizuje od wielu lat zawody; w tym roku odbędą się 12 września.

Jak podkreśla Biebrzański Park Narodowy, koszenie łąk nad Biebrzą jest konieczne, bo z zarastanych terenów migrują rzadkie gatunki ptaków wodno-błotnych, dla których dolina Biebrzy jest ostoją. Gdy w latach 60-tych zaniechano ręcznego koszenia tych łąk, a rolnicy woleli przy użyciu maszyn użytkować bardziej suche i łatwiej dostępne tereny, bagna zaczęły zarastać m.in. wierzbą, olchą, brzozą.

Od wielu lat park zachęca do powrotu do tradycyjnego koszenia i na jego terenie odbywają się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody "Biebrzańskie Sianokosy". W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 21., a zawody odbędą się 12 września.

- Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzacja idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk pozwala zachować bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy - ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków roślin i zwierząt - przekazała kierownik działu edukacji w Biebrzańskim Parku Narodowym Beata Głębocka.

Do końca sierpnia park zachęca do zgłaszania się na zawody. Co roku biorą w nich udział m.in. rolnicy i pracownicy parków narodowych, a mistrzostwa rozgrywane są w konkurencjach drużynowych (dwuosobowych) i indywidualnych. Jest też konkurs "O Wójtową Osełkę".

W tym roku mistrzostwa odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki. Zadaniem uczestników będzie skoszenie odcinka o długości 50 metrów - podano w regulaminie mistrzostw. Drużyny będą miały na to nie więcej niż 30 minut, w konkurencji indywidualnej, do której zostaną zakwalifikowani najlepsi zawodnicy z konkurencji zespołowej, będą musieli zrobić to jak najszybciej.

Jeszcze przed zawodami, 22 sierpnia, park zaprasza też na warsztaty z koszenia kosą tradycyjną. Będzie można dowiedzieć się o znaczeniu tradycyjnego koszenia dla przyrody, a także nauczyć się koszenia.(