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Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier  
EPA/DANIEL KISS HUNGARY

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w sobotę o kolejnym ograniczeniu mocy elektrowni jądrowej w Paksu, podkreślając, że do jej całkowitego wyłączenia może dojść jeszcze w ten weekend. Przyczyną problemów obiektu jest niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.

Rządowy zespół ds. obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji - powiadomił na portalach społecznościowych Magyar. Dodał, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie tylko 480 megawatów energii.

- Należy się spodziewać, że do całkowitego wyłączenia może dojść wcześniej, nawet w ciągu tego weekendu - zapowiedział premier w zamieszczonym w sieci nagraniu.

Obiekt dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku nr 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku nr 2 o 50 proc.

Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Magyar powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni.

W swojej 44-letniej historii siłownia nigdy nie przestała wytwarzać energii elektrycznej. Zdarzały się przypadki wyłączania poszczególnych bloków - czy to w ramach planowych prac konserwacyjnych, czy też z powodu awarii - jednak pozostałe bloki zawsze kontynuowały pracę.

Premier ogłosił również nowe decyzje rządu, które przewidują m.in. ograniczenia zużycia energii przez dużych odbiorców przemysłowych. MAVIR, węgierski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, może - po wcześniejszym ostrzeżeniu - nakazać dużym odbiorcom redukcję zużycia, a także czasowo odłączać poszczególne podmioty od sieci.

Magyar zapewnił, że gospodarstwa domowe znajdują się na samym końcu łańcucha ewentualnych ograniczeń.

Węgierskie władze zdecydowały również o wstrzymaniu kolejowego transportu towarów od poniedziałku w godzinach 17-22. Wprowadzono też nakaz pracy zdalnej w administracji państwowej na pierwsze trzy dni przyszłego tygodnia, zdecydowano o wyłączeniu oświetlenia dekoracyjnego instytucji państwowych oraz zakazaniu podlewania boisk sportowych i napełniania basenów.

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PAP |

dodane 01.08.2026 11:31

TAGI| ATOM, PAP, RZĄD, SUSZA, WĘGRY

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