Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja zginął w lawinie w Pakistanie, na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak - poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych kierowana przez niego firma.
"Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Nirmal Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli" - przekazała firma Elite Expedition.
W piątek pakistańskie służby ratunkowe, poszukujące zaginionych 10 alpinistów po zejściu lawiny na Broad Peak, zlokalizowały ciała czterech z nich. Trwały poszukiwania - z udziałem śmigłowców ratunkowych lotnictwa wojskowego Pakistanu - pozostałych.
Według agencji Reutera alpiniści zostali najprawdopodobniej porwani przez lawinę na ośmiotysięczniku w czwartek około południa.
Liderem wyprawy był 43-letni Nirmal Purja, były żołnierz brytyjskich sił specjalnych. W 2019 r. w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata. Zostało to uwiecznione w filmie dokumentalnym Netflixa "14 szczytów: nic nie jest niemożliwe". Jego rekord pobito w 2023 roku.
Według informacji Pakistańskiego Klubu Alpejskiego, w wyprawie, oprócz Nirmala Purji, uczestniczyło dziewięciu innych wspinaczy z Nepalu, Pakistanu, Omanu, USA i Chin.
Tragedia na Broad Peak odbiła się szerokim echem w Nepalu.
"Tragiczna śmierć sześciu nepalskich i czterech zagranicznych alpinistów, w tym Nirmala Purji, wstrząsnęła nami wszystkimi" - napisał w portalu społecznościowym premier tego kraju Balendra Shah.
Broad Peak to 12. pod względem wysokości góra na świecie (8047 m n.p.m.). Leży na granicy Chin i Pakistanu w pakistańskim paśmie Karakorum, w którym znajduje się pięć z 14 ośmiotysięczników.
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Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja zginął w lawinie w Pakistanie, na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak - poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych kierowana przez niego firma.
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