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Dziesięć ofiar lawiny na Broad Peak, wśród nich słynny alpinista Nirmal Purja

Dziesięć ofiar lawiny na Broad Peak, wśród nich słynny alpinista Nirmal Purja  
EPA/NARENDRA SHRESTHA Nirmal Purja w Katmandu, Nepal, 30 października 2019 r.

Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja zginął w lawinie w Pakistanie, na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak - poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych kierowana przez niego firma.

"Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Nirmal Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli" - przekazała firma Elite Expedition.

W piątek pakistańskie służby ratunkowe, poszukujące zaginionych 10 alpinistów po zejściu lawiny na Broad Peak, zlokalizowały ciała czterech z nich. Trwały poszukiwania - z udziałem śmigłowców ratunkowych lotnictwa wojskowego Pakistanu - pozostałych.

Według agencji Reutera alpiniści zostali najprawdopodobniej porwani przez lawinę na ośmiotysięczniku w czwartek około południa.

Liderem wyprawy był 43-letni Nirmal Purja, były żołnierz brytyjskich sił specjalnych. W 2019 r. w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata. Zostało to uwiecznione w filmie dokumentalnym Netflixa "14 szczytów: nic nie jest niemożliwe". Jego rekord pobito w 2023 roku.

Według informacji Pakistańskiego Klubu Alpejskiego, w wyprawie, oprócz Nirmala Purji, uczestniczyło dziewięciu innych wspinaczy z Nepalu, Pakistanu, Omanu, USA i Chin.

Tragedia na Broad Peak odbiła się szerokim echem w Nepalu.

"Tragiczna śmierć sześciu nepalskich i czterech zagranicznych alpinistów, w tym Nirmala Purji, wstrząsnęła nami wszystkimi" - napisał w portalu społecznościowym premier tego kraju Balendra Shah.

Broad Peak to 12. pod względem wysokości góra na świecie (8047 m n.p.m.). Leży na granicy Chin i Pakistanu w pakistańskim paśmie Karakorum, w którym znajduje się pięć z 14 ośmiotysięczników.

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PAP |

dodane 01.08.2026 15:12

TAGI| ALPINIZM, EKOLOGIA, KATASTROFY, KONTYNUACJA, PAP, SPORT, WYPADKI, ZASOBY

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