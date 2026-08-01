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Tatry: Tragiczny początek sierpnia

Nad Morskim Okiem  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Nad Morskim Okiem
Mięguszowieckie Szczyty (Czarny, Pośredni i Wielki plus Cubryna i Mnich) W środku Wielki Mięguszowiecki Szczyt z widoczną ścianą północną i, z lewej, wschodnią

Wczesnym popołudniem były dwa. Wieczorem nadeszła wieść o kolejnym.

Do dwóch śmiertelnych wypadków doszło w sobotę w Tatrach. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów, a taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu - poinformował PAP ratownik dyżurny TOPR.

Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej. - Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości - powiedział ratownik dyżurny TOPR.

O zdarzeniu centralę TOPR powiadomili przypadkowi świadkowie. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować. Jego ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.

Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.

- W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia - przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Sobota jest kolejnym dniem z bardzo dużym ruchem turystycznym w Tatrach. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu.

Ratownicy apelują, aby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. W wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.

***

W Tatrach Wysokich w sobotę po południu zginął 37-letni polski wspinacz. Do tragicznego zdarzenia doszło w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni - poinformowała słowacka Górska Służba Ratownicza (HZS).

Centrum operacyjne HZS otrzymało wiadomość telefoniczną o upadku wspinacza w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni, z popularnej taterniczej trasy "Droga przez książkę". Kobieta, która przekazała informację, nie miała z taternikiem żadnego kontaktu.

O wsparcie poproszono załogę śmigłowca ratowniczego z Popradu, który na pokład zabrał ratownika górskiego i z lekarzem poleciał na miejsce zdarzenia. "W tym czasie zgłaszającej udało się dotrzeć do mężczyzny i zgodnie z telefonicznymi instrukcjami rozpoczęła akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej" - poinformowała HZS. Ze schroniska przy Zielonym Stawie na miejsce zdarzenia wyruszył również pracownik schroniska z defibrylatorem AED.

"Niestety, pomimo wysiłków wszystkich zaangażowanych osób, lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 37-letniego polskiego alpinisty" - poinformowali ratownicy.

Piotr Górecki 

Od redakcji Wiara.pl

Skrajna Rzeżuchowa Turnia leży w bocznej grani kulminującej w znanym tatrzańskim turystom Jagnięcym Szczycie. Okolice Kieżmarskiej Białej Wody. 

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PAP |

dodane 01.08.2026 23:17

TAGI| AKCJA, EKOLOGIA, PAP, TURYSTYKA, WYPADKI, ZASOBY

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