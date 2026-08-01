Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji.
W duchu odpowiedzialności za Polskę i wdzięczności za Jasnogórskie Śluby Narodu ofiarujmy Bogu w sierpniu dobrowolną abstynencję - zaapelował przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski.
W duchu odpowiedzialności za Polskę i wdzięczności za Jasnogórskie Śluby Narodu ofiarujmy Bogu w sierpniu dobrowolną abstynencję - zaapelował przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski.
Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji. W tym roku towarzyszy mu hasło "Polska silna wiarą i trzeźwością".
Bp Bronakowski w liście do wiernych wskazuje, że tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się w jubileusz 70-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu.
"W duchu odpowiedzialności za Polskę i w poczuciu wdzięczności za Jasnogórskie Śluby Narodu ofiarujmy Bogu przez ręce Maryi, Królowej Polski, dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Niech tegoroczny sierpień stanie się nowym zaczynem wytężonej pracy nad odnową naszych serc, rodzin, wspólnot i całej naszej Ojczyzny" - napisał hierarcha.
Duchowny zwrócił uwagę, że w Polsce wciąż dominują problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez osoby dorosłe i z sięganiem po alkohol przez nieletnich. "Tragiczne żniwo zbiera także wśród Polaków, zwłaszcza młodych, nikotynizm, narkomania, pornografia, uzależnienie od gier komputerowych, mediów społecznościowych - wymieni hierarcha. I dodaje, że te zjawiska bardzo często wiążą się z sięganiem po alkohol, aby uciec od problemów i zapomnieć o dramatycznych konsekwencjach swojego postępowania.
Zaznaczył, że droga "ku trzeźwości Narodu" wymaga wspólnego wysiłku Polaków. "Potrzebne jest zjednoczenie ponad podziałami i stawianie dobra narodu ponad swoje interesy" - przyznaje.
Jasnogórskie Śluby Narodu napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. Zostały one złożone przez naród 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze. W wydarzeniu uczestniczyło wówczas około miliona wiernych. W ślubach znalazły się przyrzeczenia dotyczące obrony życia poczętego, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiety i obyczajów chrześcijańskich. Składający śluby zobowiązywali się wychowywać dzieci i młodzież w wierności Chrystusowi i pracować nad tym, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekali też walczyć z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo czy rozwiązłość, a także pracować nad pogłębianiem cnót, takich jak wierność, pracowitość, oszczędność, miłość i sprawiedliwość społeczna.
Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji.
Wysłuchali również świadectw uczestników powstania.
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