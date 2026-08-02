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Trump wstrzymał atak na Iran. Teheran dostał warunki

Trump wstrzymał atak na Iran. Teheran dostał warunki  
PAP/EPA Irańskie pociski „Zolfaghar” są prezentowane nad banerem przedstawiającym prezydenta USA Donalda Trumpa na placu Azadi w Teheranie.

Donald Trump odwołał planowane uderzenie na Iran, dając Teheranowi szansę na szybkie zawarcie porozumienia. Warunkiem ma być pełne otwarcie cieśniny Ormuz i wyeliminowanie irańskiego zagrożenia nuklearnego.

Trump napisał na platformie Truth Social, że USA są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale na prośbę Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego.

„W związku z tą prośbą zgodziłem się, dla dobra świata, jak również mając na uwadze przetrwanie (…) prosperującego Iranu, na odwołanie ataku, pod warunkiem, że będziemy w stanie szybko zawrzeć porozumienie” – oświadczył prezydent USA.

„Obejmowałoby ono natychmiastowe, całkowite i zupełne otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie irańskiego zagrożenia nuklearnego” – zaznaczył Trump.

„Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu” – dodał.

Administracja USA wydała wcześniej ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie, by przygotowali się na możliwą eskalację. Media spekulowały, że Izrael i USA mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na infrastrukturę energetyczną w Iranie.

Teheran groził odwetem i uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej – przekazały w sobotę irańskie agencje prasowe Tasnim i Fars.

USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi 28 lutego br. Izrael wycofał się z bezpośredniego udziału w konflikcie zbrojnym po zatwierdzonym w kwietniu zawieszeniu broni. USA i Iran kontynuowały nieregularne, wzajemne ataki. W czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały wstępny rozejm, który jednak był wielokrotnie naruszany.

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PAP |

dodane 02.08.2026 06:51

TAGI| CIEŚNINA ORMUZ, DONALD TRUMP, IRAN, NEGOCJACJE, POKÓJ, WOJNA

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