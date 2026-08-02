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Leon XIV do młodych w Medziugoriu: szukajcie Prawdy, która wyzwala

Leon XIV do młodych w Medziugoriu: szukajcie Prawdy, która wyzwala  
Vatican Media W tym roku uroczysta Msza Święta sprawowana była przy ołtarzu polowym parafii św. Jakuba, który kilka dni temu został podpalony, co spowodowało znaczne zniszczenia.

Papież zachęcił uczestników Mladifestu w Medziugoriu, aby nie ulegali złudzeniom przemijającego szczęścia, lecz szukali osobistego spotkania z Jezusem. Młodzi z ponad 70 krajów usłyszeli również wezwanie, by stawać się budowniczymi pokoju i świadkami Ewangelii.

Papież wzywa młodzież by „poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty, ponownie odkryli piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpocząć od nowa" – czytamy w przesłaniu Leona XIV skierowanym do uczestników Festiwalu Młodych w Medziugoriu, a podpisanym w imieniu Papieża przez kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. 

Najtrudniejsze pytania okazją rozwoju do wzrostu w wierze

Ojciec Święty „zachęca młodych, aby szukali szczerze Prawdy, która ich wyzwala, nie dając się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia. W ten sposób, idąc za Jezusem, każdy może przyjąć nawet najtrudniejsze pytania i niepokoje serca jako okazję do rozeznania i wzrostu w wierze". 

Bądźcie promotorami braterstwa i budowniczymi pokoju.

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Papież zachęca także młodych, „aby pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu i powierzyli się wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, aby stali się jaśniejącymi świadkami Dobrej Nowiny, promotorami braterstwa i budowniczymi pokoju w społeczeństwie". 

Papież zapewnia o „swoim wsparciu modlitewnym" oraz „wyprasza dla wszystkich obfitość łask Bożych i z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa". W spotkaniu uczestniczy młodzież z ponad 70 krajów.

Mladifest od 1989

Festiwal Młodych w Medziugoriu (Mladifest) odbywa się od 1989 roku. W tym roku uroczysta Msza Święta sprawowana była przy ołtarzu polowym parafii św. Jakuba, który kilka dni temu został podpalony, co spowodowało znaczne zniszczenia. Figura zaś Matki Bożej została zbezczeszczona poprzez namalowanie na niej obraźliwych napisów.

"Nie odpłacajcie złem za zło" – apelowała parafia w Medziugorju po tych aktach wandalizmu. Podobne wezwanie skierował biskup mostarsko-duvnijski Petar Palić, podkreślając, że choć można zniszczyć figurę czy ołtarz, nie da się zgasić wiary rodzącej się w ludzkim sercu.

źródło: Vatican News

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VATICANNEWS.VA |

dodane 02.08.2026 08:39

TAGI| FESTIWAL MŁODYCH, MEDJUGORIE, MLADIFEST

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