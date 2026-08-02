info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów
rss newsletter facebook twitter

Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów

Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów  
unsplasch Większość zwrotomatów znajdujących się w sklepach z reguły wydaje bon o równowartości kaucji, który następnie można zrealizować podczas zakupów. Można go też wymienić na gotówkę, ale trzeba w tym celu najczęściej udać się do kasy.

Zamiast bonu do wykorzystania w sklepie – zwrot pieniędzy bezpośrednio na kartę płatniczą. Operatorzy systemu kaucyjnego zapowiadają, że w ciągu kilku lat w Polsce mogą stanąć tysiące automatów oferujących takie rozwiązanie.

W perspektywie najbliższych kilku lat w Polsce może pojawić się przynajmniej kilka tysięcy maszyn zwracających kaucję na kartę płatniczą - wynika z informacji uzyskanych przez PAP od operatorów kaucyjnych. Takie automaty są instalowane już teraz, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele.

Według danych resortu klimatu na koniec czerwca br. w Polsce funkcjonowało 64 tys. punktów zbiórki, z czego w blisko 14 tys. (21 proc.) z nich działały automaty. Jednocześnie maszyny zbierają 87 proc. opakowań ze znakiem kaucji. Poza sklepami działa też ponad 200 punktów zbiórki, które znajdują się na miejskich osiedlach, w miejscowościach turystycznych i zakładach pracy.

Większość zwrotomatów znajdujących się w sklepach z reguły wydaje bon o równowartości kaucji, który następnie można zrealizować podczas zakupów. Można go też wymienić na gotówkę, ale trzeba w tym celu najczęściej udać się do kasy.

Tymczasem, jak zapowiadał pod koniec czerwca br. resort klimatu i środowiska, operatorzy pracują nad nowymi rozwiązaniami formy zwrotu kaucji, w tym m.in. zwrotu bezpośrednio na kartę płatniczą, aplikację mobilną i opaski RFID obowiązujące w parkach wodnych.

Część pytanych przez PAP operatorów systemu kaucyjnego potwierdziło, że pracuje lub już uruchamia automaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą. Przede wszystkim chodzi o maszyny stawiane na osiedlach w dużych miastach Polski. Jednocześnie operatorzy wskazali, że uruchomienie bardziej zaawansowanych urządzeń np. przyjmujących wiele opakowań jednocześnie lub pozwalających nadmuchać zgniecioną butelkę, jest dla sklepów wyzwaniem, ze względu na wysokie ceny takich maszyn.

Operator Kaucja.pl instaluje już butelkomaty umożliwiające zwrot kaucji na kartę płatniczą m.in. na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - wskazała firma w odpowiedzi na pytania PAP. Dodała, że w Warszawie i okolicach ma uruchomić ponad 500 takich urządzeń, natomiast w perspektywie 3-4 lat w Polsce ma to być 4 tys. automatów tego typu.

Dariusz Dworzecki z Kaucja.pl wskazał, że aktualne instalowanych jest ok. 15 takich urządzeń tygodniowo. „Po osiągnięciu poziomu około 120 aktywnych automatów w Warszawie, projekt będzie rozszerzany na kolejne duże miasta, w tym Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków oraz region Śląska. Oznacza to, że rozwiązania umożliwiające bezpośredni zwrot kaucji na konto lub kartę będą stopniowo coraz szerzej dostępne” - poinformował.

Także operator PolKa - Polska Kaucja uruchamia automaty stojące na osiedlach, gdzie kaucja oddawana jest na kartę płatniczą. Obsługiwane przez operatora takie maszyny funkcjonują m.in. w Zamościu i na warszawskiej Białołęce, a sieć takich urządzeń ma się rozwijać. Ponadto PolKa planuje uruchomienie również maszyn pozwalających na zwrot wielu opakowań jednocześnie.

Instalację kilku urządzeń zwracających kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą w różnych częściach Polski planuje w najbliższym czasie również firma Reselekt. Jak poinformowała PAP, takie urządzenia mogą zwiększyć wygodę korzystania z systemu kaucyjnego w miejscach, gdzie „automat nie jest bezpośrednio powiązany z jednym sklepem”, np. w lokalizacjach turystycznych i komunikacyjnych.

Zygmunt Ochał z Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka zwrócił z kolei uwagę, że rozwiązania takie jak automaty przyjmujące wiele butelek i puszek na raz są stosowane na najbardziej rozwiniętych rynkach systemów kaucyjnych. Dodał, że operator analizuje możliwość ich wdrożenia w Polsce. Zwrócił jednak uwagę, że są to urządzenia większe od standardowych automatów, dlatego wymagają odpowiedniej przestrzeni oraz wyższych nakładów inwestycyjnych. „Ich wykorzystanie będzie uzależnione przede wszystkim od charakteru danej lokalizacji i potrzeb konkretnego partnera” - wskazał przedstawiciel operatora.

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

System kaucyjny w Polsce prowadzony jest obecnie przez sześciu operatorów (od 2027 r. dołączą dwaj kolejni), których zadaniem jest organizowanie systemu m.in. od strony logistyki i finansów. Operatorzy zajmują się m.in. odbieraniem opakowań z punktów zbiórki, z którymi współpracują oraz przekazywaniem kaucji pomiędzy uczestnikami systemu. Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Resort klimatu informował w lipcu, że w ramach systemu kaucyjnego do końca czerwca zebrano ponad 2,3 mld opakowań, z czego 1,4 mld to butelki PET, a 900 mln to puszki. Dla porównania - pod koniec maja było to 1,6 mld zebranych opakowań, a na koniec kwietnia - 1 mld.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.08.2026 08:57

TAGI| BUTELKOMATY, SYSTEM KAUCYJNY

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

O trzeźwości słów kilka

ks. Leszek Smoliński

O trzeźwości słów kilka

Paradoks naszych czasów polega na tym, że o wolności mówi się coraz więcej, a ludzi naprawdę wolnych jest coraz mniej. 

Turyści i pielgrzymi

Maria Sołowiej

Turyści i pielgrzymi

Dla każdego tyle, ile potrafi wchłonąć tu i teraz.

Dobrze, Boże, że jesteś

Andrzej Macura

Dobrze, Boże, że jesteś

Wszystko takie samo, a przecież inne. Paradoks, prawda?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szturm na „Szkołę Orląt”. Ponad sześciu kandydatów na miejsce

Szturm na „Szkołę Orląt”. Ponad sześciu kandydatów na miejsce

Blisko 1,4 tys. osób chce rozpocząć naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, która przygotowała 213 miejsc. Tak dużego zainteresowania lotnictwem wojskowym Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jeszcze nie odnotował.

Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse

Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse

Rosja wysłała nad Ukrainę 133 bezzałogowce, z których 109 miało zostać strąconych lub unieszkodliwionych. Moskwa twierdzi natomiast, że tej samej nocy jej obrona zniszczyła 635 ukraińskich dronów.

Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów

Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów

Zamiast bonu do wykorzystania w sklepie – zwrot pieniędzy bezpośrednio na kartę płatniczą. Operatorzy systemu kaucyjnego zapowiadają, że w ciągu kilku lat w Polsce mogą stanąć tysiące automatów oferujących takie rozwiązanie.

Wenus

Wykryto olbrzymie pierścienie w atmosferze Wenus

Dięki archiwalnym danym z Teleskopu Williama Herschela.

Sztuczna inteligencja

UE: Weszły w życie przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez AI

Od 2 sierpnia użytkownicy muszą być wyraźnie informowani.

Maroko: Król nadał imię Trumpa autostradzie wiodącej na Saharę Zachodnią

Maroko: Król nadał imię Trumpa autostradzie wiodącej na Saharę Zachodnią

"Autostrada Donalda J. Trumpa".

Leon XIV do młodych w Medziugoriu: szukajcie Prawdy, która wyzwala

Leon XIV do młodych w Medziugoriu: szukajcie Prawdy, która wyzwala

Papież zachęcił uczestników Mladifestu w Medziugoriu, aby nie ulegali złudzeniom przemijającego szczęścia, lecz szukali osobistego spotkania z Jezusem.

Auschwitz: hołd dla 4,3 tys. Romów zgładzonych jednej nocy

Auschwitz: hołd dla 4,3 tys. Romów zgładzonych jednej nocy

W byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau odbędą się obchody 82. rocznicy likwidacji tzw. obozu cygańskiego. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zamordowali w komorach gazowych 4,3 tys. Romów i Sinti. Podczas wojny naziści zamordowali około 500 tys. Romów i Sinti.

Trump wstrzymał atak na Iran. Teheran dostał warunki

Trump wstrzymał atak na Iran. Teheran dostał warunki

Donald Trump odwołał planowane uderzenie na Iran, dając Teheranowi szansę na szybkie zawarcie porozumienia. Warunkiem ma być pełne otwarcie cieśniny Ormuz i wyeliminowanie irańskiego zagrożenia nuklearnego.

Wybór

Bp Bronakowski zaapelował o zachowanie w sierpniu abstynencji od alkoholu

Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji.

Podczas śpiewu niezakazanych piosenek

Warszawiacy zaśpiewali powstańcze pieśni na placu Piłsudskiego

Wysłuchali również świadectw uczestników powstania.

Przed pomnikiem Gloria Victis w godzinę "W" oddano hołd powstańcom

Przed pomnikiem Gloria Victis w godzinę "W" oddano hołd powstańcom

Przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w godzinę "W" przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, oraz weterani i mieszkańcy miasta oddali hołd powstańcom warszawskim.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Niedziela
rano
23°C Niedziela
dzień
25°C Niedziela
wieczór
24°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 