info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse
rss newsletter facebook twitter

Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse

Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse  
PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Mieszkańcy oglądają miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w budynek w Kijowie.

Rosja wysłała nad Ukrainę 133 bezzałogowce, z których 109 miało zostać strąconych lub unieszkodliwionych. Moskwa twierdzi natomiast, że tej samej nocy jej obrona zniszczyła 635 ukraińskich dronów.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w niedzielę o strąceniu lub unieszkodliwieniu 109 rosyjskich dronów, które atakowały kraj od sobotniego wieczoru. Łącznie wojska rosyjskie miały wysłać nad ukraińskie terytorium 133 bezzałogowce.

Jak przekazano w komunikacie, w nocy z 1 na 2 sierpnia Rosjanie wykorzystali drony uderzeniowe Shahed – także w wersji odrzutowej – oraz maszyny Gerbera i Itałmas, amunicję krążącą Banderol i drony-wabiki Parodija. Zostały one wystrzelone z obwodów orłowskiego i kurskiego w Rosji, a także z okupowanych części obwodu donieckiego oraz z miejscowości Hwardijske na Krymie.

Ataki odpierały ukraińskie lotnictwo, pododdziały rakiet przeciwlotniczych, jednostki walki radioelektronicznej, oddziały systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe. Według wstępnych danych obrona zestrzeliła lub unieszkodliwiła 109 dronów na północy, południu i wschodzie kraju.

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że 24 rosyjskie bezzałogowce trafiły w cele w 19 miejscach. W trzech kolejnych lokalizacjach na ziemię spadły szczątki zniszczonych maszyn.

Tej samej nocy doszło również do zmasowanego ataku ukraińskich dronów na Rosję i okupowany Krym. Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 635 bezzałogowców o stałym skrzydle. Informację przekazała agencja AFP.

Rosyjskie władze zazwyczaj informują jedynie o liczbie zestrzelonych lub unieszkodliwionych dronów, nie podając, ile maszyn mogło dotrzeć do celów. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin przekazał jednak, że w wyniku jednego z ukraińskich ataków zginęły dwie osoby.

W odpowiedzi na nieustające rosyjskie ostrzały Ukraina nasila ataki na obiekty położone w Rosji i na terenach okupowanych. W ostatnich tygodniach ich celem były zwłaszcza rafinerie, składy paliwowe, magazyny oraz statki handlowe.

źródło: PAP /kb

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.08.2026 09:11

TAGI| DRONY, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy | Ukraina: Co najmniej dziewięć ofiar w Kijowie | Trump: nie zgodziliśmy się na produkcję Patriotów przez Ukrainę, trwają rozmowy | Mer Lwowa: około 20 rannych w mieście po rosyjskim ataku rakietowym | Zełenski przybył do USA

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

O trzeźwości słów kilka

ks. Leszek Smoliński

O trzeźwości słów kilka

Paradoks naszych czasów polega na tym, że o wolności mówi się coraz więcej, a ludzi naprawdę wolnych jest coraz mniej. 

Turyści i pielgrzymi

Maria Sołowiej

Turyści i pielgrzymi

Dla każdego tyle, ile potrafi wchłonąć tu i teraz.

Dobrze, Boże, że jesteś

Andrzej Macura

Dobrze, Boże, że jesteś

Wszystko takie samo, a przecież inne. Paradoks, prawda?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szturm na „Szkołę Orląt”. Ponad sześciu kandydatów na miejsce

Szturm na „Szkołę Orląt”. Ponad sześciu kandydatów na miejsce

Blisko 1,4 tys. osób chce rozpocząć naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, która przygotowała 213 miejsc. Tak dużego zainteresowania lotnictwem wojskowym Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jeszcze nie odnotował.

Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse

Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse

Rosja wysłała nad Ukrainę 133 bezzałogowce, z których 109 miało zostać strąconych lub unieszkodliwionych. Moskwa twierdzi natomiast, że tej samej nocy jej obrona zniszczyła 635 ukraińskich dronów.

Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów

Kaucja prosto na kartę. W Polsce przybędzie nowych butelkomatów

Zamiast bonu do wykorzystania w sklepie – zwrot pieniędzy bezpośrednio na kartę płatniczą. Operatorzy systemu kaucyjnego zapowiadają, że w ciągu kilku lat w Polsce mogą stanąć tysiące automatów oferujących takie rozwiązanie.

Wenus

Wykryto olbrzymie pierścienie w atmosferze Wenus

Dięki archiwalnym danym z Teleskopu Williama Herschela.

Sztuczna inteligencja

UE: Weszły w życie przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez AI

Od 2 sierpnia użytkownicy muszą być wyraźnie informowani.

Maroko: Król nadał imię Trumpa autostradzie wiodącej na Saharę Zachodnią

Maroko: Król nadał imię Trumpa autostradzie wiodącej na Saharę Zachodnią

"Autostrada Donalda J. Trumpa".

Leon XIV do młodych w Medziugoriu: szukajcie Prawdy, która wyzwala

Leon XIV do młodych w Medziugoriu: szukajcie Prawdy, która wyzwala

Papież zachęcił uczestników Mladifestu w Medziugoriu, aby nie ulegali złudzeniom przemijającego szczęścia, lecz szukali osobistego spotkania z Jezusem.

Auschwitz: hołd dla 4,3 tys. Romów zgładzonych jednej nocy

Auschwitz: hołd dla 4,3 tys. Romów zgładzonych jednej nocy

W byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau odbędą się obchody 82. rocznicy likwidacji tzw. obozu cygańskiego. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zamordowali w komorach gazowych 4,3 tys. Romów i Sinti. Podczas wojny naziści zamordowali około 500 tys. Romów i Sinti.

Trump wstrzymał atak na Iran. Teheran dostał warunki

Trump wstrzymał atak na Iran. Teheran dostał warunki

Donald Trump odwołał planowane uderzenie na Iran, dając Teheranowi szansę na szybkie zawarcie porozumienia. Warunkiem ma być pełne otwarcie cieśniny Ormuz i wyeliminowanie irańskiego zagrożenia nuklearnego.

Wybór

Bp Bronakowski zaapelował o zachowanie w sierpniu abstynencji od alkoholu

Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji.

Podczas śpiewu niezakazanych piosenek

Warszawiacy zaśpiewali powstańcze pieśni na placu Piłsudskiego

Wysłuchali również świadectw uczestników powstania.

Przed pomnikiem Gloria Victis w godzinę "W" oddano hołd powstańcom

Przed pomnikiem Gloria Victis w godzinę "W" oddano hołd powstańcom

Przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w godzinę "W" przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, oraz weterani i mieszkańcy miasta oddali hołd powstańcom warszawskim.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Niedziela
rano
23°C Niedziela
dzień
25°C Niedziela
wieczór
24°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 