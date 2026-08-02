Noc zmasowanych ataków dronów. Ukraina i Rosja podały bilanse  

Rosja wysłała nad Ukrainę 133 bezzałogowce, z których 109 miało zostać strąconych lub unieszkodliwionych. Moskwa twierdzi natomiast, że tej samej nocy jej obrona zniszczyła 635 ukraińskich dronów.
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w niedzielę o strąceniu lub unieszkodliwieniu 109 rosyjskich dronów, które atakowały kraj od sobotniego wieczoru. Łącznie wojska rosyjskie miały wysłać nad ukraińskie terytorium 133 bezzałogowce.
Jak przekazano w komunikacie, w nocy z 1 na 2 sierpnia Rosjanie wykorzystali drony uderzeniowe Shahed – także w wersji odrzutowej – oraz maszyny Gerbera i Itałmas, amunicję krążącą Banderol i drony-wabiki Parodija. Zostały one wystrzelone z obwodów orłowskiego i kurskiego w Rosji, a także z okupowanych części obwodu donieckiego oraz z miejscowości Hwardijske na Krymie.
Ataki odpierały ukraińskie lotnictwo, pododdziały rakiet przeciwlotniczych, jednostki walki radioelektronicznej, oddziały systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe. Według wstępnych danych obrona zestrzeliła lub unieszkodliwiła 109 dronów na północy, południu i wschodzie kraju.
Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że 24 rosyjskie bezzałogowce trafiły w cele w 19 miejscach. W trzech kolejnych lokalizacjach na ziemię spadły szczątki zniszczonych maszyn.
Tej samej nocy doszło również do zmasowanego ataku ukraińskich dronów na Rosję i okupowany Krym. Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 635 bezzałogowców o stałym skrzydle. Informację przekazała agencja AFP.
Rosyjskie władze zazwyczaj informują jedynie o liczbie zestrzelonych lub unieszkodliwionych dronów, nie podając, ile maszyn mogło dotrzeć do celów. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin przekazał jednak, że w wyniku jednego z ukraińskich ataków zginęły dwie osoby.
W odpowiedzi na nieustające rosyjskie ostrzały Ukraina nasila ataki na obiekty położone w Rosji i na terenach okupowanych. W ostatnich tygodniach ich celem były zwłaszcza rafinerie, składy paliwowe, magazyny oraz statki handlowe.
źródło: PAP /kb
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