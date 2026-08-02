Lewandowski odblokował Chicago. Dwa gole i nagroda MVP  

Robert Lewandowski zdobył pierwsze bramki w Major League Soccer i zapewnił Chicago Fire zwycięstwo 2:1 nad Charlotte FC. Po udanym debiucie przed publicznością na Soldier Field Polak podkreślił, że wygrana ma pomóc drużynie odzyskać pewność siebie przed kolejnymi spotkaniami.

Chicago Fire po wznowieniu rozgrywek po mundialu poniosło dwie wyjazdowe porażki – 2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City FC. W sobotę zespół wrócił na własny stadion, a bohaterem spotkania został Robert Lewandowski.

Polak po raz pierwszy wystąpił przed chicagowską publicznością na Soldier Field i zdobył obie bramki dla gospodarzy. W 20. minucie, po zgraniu piłki głową przez Duńczyka Philipa Zinckernagela, zaskoczył chorwackiego bramkarza Kristijana Kahlinę płaskim strzałem przy słupku zza linii pola karnego. Wyrównał wówczas na 1:1, gdyż chwilę wcześniej prowadzenie Charlotte FC dał Hiszpan Pep Biel.

Decydująca okazała się 68. minuta. Po podaniu Fina Robina Loda Lewandowski uprzedził obrońcę, znalazł się sam na sam z bramkarzem i strzałem z bliska zapewnił Chicago zwycięstwo 2:1.

– Dla mnie był to bardzo ważny dzień, dla całego zespołu również. Chcieliśmy wygrać po dwóch spotkaniach, w których nam się to nie udało. Dziś ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze – powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski ocenił, że poza pierwszymi kilkunastoma minutami jego zespół kontrolował przebieg spotkania. Przyznał zarazem, że Chicago nadal musi poprawić niektóre elementy swojej gry.

– Za każdym razem, gdy trafiam do nowego klubu, czekam na pierwszego gola. Ważne jest dla mnie, by pokazać, że tu jestem, strzelić bramkę i wygrać mecz. Myślę, że to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i mnie – podkreślił.

Polak zapewnił również, że dobrze czuje się w nowym otoczeniu. Chwalił klub, jego organizację oraz przyjęcie, z jakim spotkał się w Chicago.

– Bardzo mi się tu podoba. Ludzie są dla mnie bardzo mili, nie tylko w szatni i w klubie, ale również na ulicach miasta. Jestem pod naprawdę pozytywnym wrażeniem Chicago, zwłaszcza latem. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy grać coraz lepiej i wygrywać – dodał.

Tuż przed końcem spotkania Lewandowski został ukarany żółtą kartką za zagranie ręką. Po ostatnim gwizdku odebrał statuetkę dla „Gracza Meczu”. Zwycięstwo było również prezentem dla trenera Gregga Berhaltera, który w sobotę obchodził 53. urodziny.

Szkoleniowiec Chicago Fire nie szczędził polskiemu napastnikowi pochwał.

– Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzy się na dwa gole Roberta, ale również na jego pozostałe zagrania, widać, że to po prostu najwyższa klasa. Jest dynamiczny, inteligentny i sprytny. Dużo widzi i bardzo dobrze czyta grę. Co najważniejsze, w polu karnym jest absolutnie zabójczy – ocenił Berhalter.

Trener zwrócił również uwagę na zaangażowanie Lewandowskiego w pracę całego zespołu.

– Pokazuje je poprzez komunikację, wysiłek na boisku i pracę na treningach. To profesjonalista najwyższej klasy i wiem, jak bardzo chce wygrywać – zaznaczył.

Pierwsze trafienia Polaka w MLS nie umknęły uwadze amerykańskich mediów. Associated Press podkreśliła, że Lewandowski zdobył dwie bramki w debiucie przed własną publicznością i poprowadził Fire do zwycięstwa. Oficjalna strona ligi napisała natomiast, że „Robert Lewandowski rozpala ogień”.

Polak dołączył do wąskiego grona czterech zawodników Chicago Fire, którzy strzelili dwa gole w swoim pierwszym występie przed miejscową publicznością. Wcześniej dokonali tego Frank Klopas w 1998 roku oraz Andy Herron i Tomasz Frankowski w 2008 roku.

Według serwisu Sofascore Lewandowski rozegrał dotychczas w MLS 197 minut, zdobywając dwie bramki. Oddał siedem strzałów, w tym trzy celne, a jego średnia wynosi obecnie jednego gola na 98,5 minuty. W meczu z Charlotte wygrał osiem z 12 pojedynków, w tym trzy z czterech w powietrzu.

Po dziewiątym zwycięstwie w sezonie Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 29 punktów w 17 spotkaniach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 40 punktów.

Kolejny ligowy mecz Chicago rozegra 16 sierpnia u siebie z Portland Timbers. Wcześniej Lewandowskiego i jego drużynę czeka spotkanie z meksykańską Necaxą w północnoamerykańskim Pucharze Ligi.

źródło: PAP