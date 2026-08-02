Leon XIV zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Apeluje o pokój  

Papież wyraził zaniepokojenie kryzysem migracyjnym w Ceucie i zaapelował o rozwiązania służące pokojowi, stabilności oraz sprawiedliwości. Leon XIV wezwał również do modlitwy o zakończenie wojen i przypomniał o ich najbardziej bezbronnych ofiarach: dzieciach, osobach starszych i chorych.

Papież podkreślił, że znaki dokonywane przez Jezusa to gesty objawiające „szczególne oddanie dla nas, wyrażające się w zbawieniu, które przynosi światu". Pan jest Tym, który „nadaje życiu sens, wyzwalając je od zła i grzechu".

Cuda Jezusa nie są jedynie niezwykłymi czynami, ale poprzez nie Bóg „oznajmia wszystkim, że Królestwo Boże jest blisko".

Jezus nadaje smak zmysłom

Jak przypomniał Ojciec Święty, „Jezus nie ogranicza się do przywracania zmysłów tym, którzy są ich pozbawieni, lecz nadaje smak naszym zmysłom". Papież podał przykład niesłyszącego, który odzyskuje słuch, aby mógł usłyszeć Dobrą Nowinę. Niewidomy natomiast odzyskuje wzrok, aby zobaczyć wspaniałe dzieło odkupienia.

Głodni z kolei otrzymują pokarm. „Wydarzenie rozmnożenia chlebów oznacza, że spotkanie z Panem jest doświadczeniem, które nas karmi - mówił Papież. - Na pustyni, czyli w miejscu naszej potrzeby, Chrystus jest chlebem życia. Z Nim tego, co niezbędne, jest w obfitości". Papież wskazał na powszechność darów Bożych i na to, że Boża „opatrznościowa troska o nas nigdy nie ustaje".

Dzielenie się chroni przed marnotrawstwem

„Chrystus naprawdę zaspokaja głód ludzkości – nasz głód prawdy i życia" - mówił dalej Ojciec Święty. Przypomniał, że „nic się nie marnuje, kiedy dzielimy się tym z innymi". Przestrzegł przed zachłannością - chorobą duszy, która sprawia, że „wobec przepychu rzeczy, które niszczeją, pozostają wyciągnięte ręce tych, którzy nie mają co jeść, oraz spalone domy tych, którzy nie zaznają pokoju".

Jak zaznaczył Leon XIV, w cudzie miłości Jezusa rozmnażającego chleby dla głodnych „rozpoznajemy charakterystyczne gesty Jezusa, które osiągają swój szczyt podczas Ostatniej Wieczerzy". Chrystus oddał za nas swoje własne życie.

„Kosztując łaski Eucharystii, starajmy się dawać świadectwo o jej pięknie naszymi codziennymi gestami, poczynając od błogosławieństwa posiłku, gdy dzielimy się chlebem w rodzinie i wśród przyjaciół" - zachęcił Papież. „W towarzystwie Jezusa także wakacje mogą stać się czasem braterskiej pogody ducha, obejmującym również tych, którzy obok nas znajdują się w potrzebie" - dodał.

Na zakończenie Papież zaprosił do modlitwy, aby troskliwa Matka Maryja „pomagała nam wzrastać w miłości, tak by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego".

Papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie kryzysem migracyjnym w Ceucie – hiszpańskiej eksklawie na terytorium Maroka, zachęcił do kontynuowania modlitwy w intencji pokojowego rozwiązania konfliktów wojennych. Pozdrowił także wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra.

Oto słowa papieża w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy Bracia i Siostry! Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie, prosząc Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości. Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych: dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią, oraz błogosławi dziełu tych, którzy niosą pomoc i pociechę. W tych dniach obchodzimy „Odpust Asyski”. Św. Franciszek uzyskał ten odpust od Papieża Honoriusza III w 1216 r., pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcjunkuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu, zwłaszcza w osiemsetną rocznicę „Transitus” Biedaczyny z Asyżu, który właśnie w Porcjunkuli zmarł 3 października 1226 r. Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów przybyłych z różnych krajów, a w szczególności grupę „Giovanissimi” z Parafii w Saccolongo i Creoli (Padwa), młodzież z Parafii św. Jana Bosko w Altamurze oraz dziewczęta i chłopców ze Wspólnoty Duszpasterskiej Castelfranco Veneto, którym towarzyszą ich kapłani i animatorzy. Wszystkim życzę dobrej niedzieli!

źródło: Vatican News /KAI