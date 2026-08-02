Złoto dla Polski! Krew polała się w finale siatkarskiej Ligi Narodów  

Pierwszy set był bardzo nerwowy - po obu stronach siatki. Mnożyły się błędy serwisowe. Wojnę nerwów wygrali Polacy - do 21.

W drugiej partii Amerykanie odskoczyli już na cztery punkty, ale nasi dopadli ich przy stanie 20:20. Z trudem radzącego sobie z przyjęciem Wilfredo Leona zastąpił Kamil Semeniuk. Różnicę w końcówce zrobił Jake Hanes, który dwoma potężnymi serwisami załatwił swojej drużynie wygraną do 23.

Przez większość trzeciego seta nieznacznie prowadzili Polacy, ale potem zdobycze punktowe obu drużyn się wyrównały. W końcówce gra została przerwana na dłuższą chwilę. As USA Matthew Anderson musiał opuścić boisko z powodu rozcięcia łuku brwiowego. Prawdopodobnie niechcący uderzył go łokciem kolega z drużyny, cieszący się z wygranej akcji. W grze na przewagi Amerykanie wygrali do 25, a Anderson powrócił do gry w kolejnym secie.

W czwartym secie od stanu 12:10 dla Polski nasi zagrali na trzech przyjmujących - Leon wszedł za atakującego Bartłomieja Bołądzia. Dwa asy Tomasza Fornala - i wygrana Polski do 23.

Tie-break to była wymiana cios za cios. Gdy Polska prowadziła 10:7, rywale zaczęli się denerwować. Nadziewali się na polski blok. Ostatecznie nasi wygrali do 10!

Krew w tym meczu polała w dosłownym i przenośnym znaczeniu - starły się ze sobą dwie drużyny grające siłową siatkówkę. Momentami wyglądało to jak walka bokserów wagi superciężkiej. Może tylko brakowało trochę mocnego serwisu ze strony polskiej.

Amerykanie mają pewnie deja vu: to, co zdarzyło się dziś w Ningbo, było jak w półfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy też Amerykanie wydawali się mieć Polaków na widelcu, ale z niedowierzaniem musieli przyjąć porażkę 3:2.

Trzecie miejsce zajęła Słowenia, która w meczu o brąz pokonała Japonię 3:1.