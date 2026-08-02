Atak nożownika. 30-letnia kobieta walczy o życie  

W klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Gagarina we Wrocławiu 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 30-letnią Polkę. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala, a podejrzany został zatrzymany przez policję tuż po zdarzeniu.
Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który w sobotę wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę.
Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. – Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu – powiedziała w niedzielę PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.
Policjantka przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. – To wszystko, co możemy w tej sprawie na razie przekazać – powiedziała podkomisarz Freus.
Według lokalnych mediów do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego.
źródło: PAP
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