Atak nożownika. 30-letnia kobieta walczy o życie  

W klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Gagarina we Wrocławiu 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 30-letnią Polkę. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala, a podejrzany został zatrzymany przez policję tuż po zdarzeniu.

Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który w sobotę wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę.

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. – Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu – powiedziała w niedzielę PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

Policjantka przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. – To wszystko, co możemy w tej sprawie na razie przekazać – powiedziała podkomisarz Freus.

Według lokalnych mediów do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego.

źródło: PAP