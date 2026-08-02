Tragedia na granicy Ceuty. Liczba ofiar wzrosła do 72  

Do 72 wzrósł bilans ofiar kryzysu migracyjnego na granicy Maroka z hiszpańską Ceutą. Po wtargnięciu do eksklawy około 60 tys. migrantów rozmieszczono w niej ponad 3 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy, a na wtorek zwołano nadzwyczajne posiedzenie ministrów państw UE.
O nowym bilansie ofiar poinformował w niedzielę przedstawiciel rządu hiszpańskiego na tym terytorium, Miguel Angel Perez Triano. W sobotę bilans ten wynosił 67.
Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek ok. 60 tys. nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tys. osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowania większość migrantów wróciła do Maroka.
Perez Triano powiedział, że choć już od poniedziałku do środy odnotowano wzrost liczby migrantów próbujących się nielegalnie przedostać do Ceuty - w tych trzech dniach było to ponad tysiąc osób - to rząd nie dysponował informacjami wskazującymi, że w kolejnych dwóch dniach może dojść do tak masowych przekroczeń granicy.
Poinformował on również, że ponad 3000 funkcjonariuszy, w tym członkowie sił zbrojnych oraz funkcjonariusze policji i Gwardii Cywilnej, którzy zostali rozmieszczeni w Ceucie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, pozostaną tam „tak długo, jak będzie to konieczne”. Według hiszpańskiej publicznej stacji RTVE, w Ceucie przebywa nadal kilkuset przybyłych w ostatnich dniach migrantów.
W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje UE sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen.
źródło: PAP
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Ta broń może być nawet skuteczniejsza. Bo skutki jej użycia mogą trwać dłużej.
Około tysiąca nieletnich migrantów przebywa obecnie w hiszpańskiej eksklawie Ceuta, gdzie lokalne władze przyznają, że nie są w stanie zapewnić wszystkim odpowiednich warunków zakwaterowania i opieki. Kościół katolicki oraz Caritas apelują o rozwiązanie kryzysu ponad podziałami politycznymi.
Omówienie przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku było, jak przekazało MSZ, tematem środowego spotkania wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeuszem Wojdą.
W ciągu 11 tygodni zmarło prawie 1,5 tys. osób.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl stwierdził, że powstanie rosyjskiej bomby atomowej było możliwe także dzięki modlitwom św. Serafina z Sarowa. Słowa te padły podczas uroczystego nabożeństwa w klasztorze Trójcy Świętej w Diwiejewie, gdzie znajdują się relikwie jednego z najbardziej czczonych rosyjskich świętych.
Na powrót nie zdecydowało się dotąd 360 tys. osób.
Około 6 tys. uczestników wyruszy na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży bezpośrednio z Polski, a kolejny tysiąc ma stanowić młodzież polonijna. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przyznaje, że zainteresowanie spotkaniem w Seulu jest już ogromne.
Od 6 do 17 listopada papież odbędzie podróż apostolską po Ameryce Południowej.
Państwowy eDziennik ma być bezpłatną alternatywą dla komercyjnych systemów, za których dodatkowe funkcje rodzice płacą dziś nawet ponad 100 zł rocznie na rodzinę. Senacka Komisja Edukacji poparła bez poprawek przepisy umożliwiające rozpoczęcie pilotażu już w roku szkolnym 2026/2027.
Dyżury trwające po 48, 60 i 72 godziny, rekordowe 110 godzin pracy bez przerwy oraz wynagrodzenia wypłacane za pracę wykonywaną w tym samym czasie w dwóch miejscach – takie nieprawidłowości wykazał audyt warszawskich szpitali. Po kontroli wszystkich miejskich placówek ratusz zapowiada centralizację nadzoru i system monitorujący czas pracy lekarzy.
S. Allison Gliot przekonuje, że nawet mroczna fantastyka może mówić o Bożym miłosierdziu.
Modlitwa nie jest techniką psychologiczną, lecz podstawowym wymiarem człowieczeństwa – przypomniał Leon XIV podczas audiencji generalnej w Bazylice św. Piotra. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i modlił się wraz z nimi o pokój oraz nowe powołania.