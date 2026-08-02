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Tragedia na granicy Ceuty. Liczba ofiar wzrosła do 72

Tragedia na granicy Ceuty. Liczba ofiar wzrosła do 72  
PAPEPA/JALAL MORCHIDI Nieposiadający dokumentów migranci, którzy powrócili z hiszpańskiej enklawy Ceuta, gromadzą się na przejściu granicznym Bab Sebta w pobliżu Fnideq (Maroko).

Do 72 wzrósł bilans ofiar kryzysu migracyjnego na granicy Maroka z hiszpańską Ceutą. Po wtargnięciu do eksklawy około 60 tys. migrantów rozmieszczono w niej ponad 3 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy, a na wtorek zwołano nadzwyczajne posiedzenie ministrów państw UE.

O nowym bilansie ofiar poinformował w niedzielę przedstawiciel rządu hiszpańskiego na tym terytorium, Miguel Angel Perez Triano. W sobotę bilans ten wynosił 67.

Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek ok. 60 tys. nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tys. osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowania większość migrantów wróciła do Maroka.

Perez Triano powiedział, że choć już od poniedziałku do środy odnotowano wzrost liczby migrantów próbujących się nielegalnie przedostać do Ceuty - w tych trzech dniach było to ponad tysiąc osób - to rząd nie dysponował informacjami wskazującymi, że w kolejnych dwóch dniach może dojść do tak masowych przekroczeń granicy.

Poinformował on również, że ponad 3000 funkcjonariuszy, w tym członkowie sił zbrojnych oraz funkcjonariusze policji i Gwardii Cywilnej, którzy zostali rozmieszczeni w Ceucie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, pozostaną tam „tak długo, jak będzie to konieczne”. Według hiszpańskiej publicznej stacji RTVE, w Ceucie przebywa nadal kilkuset przybyłych w ostatnich dniach migrantów.

W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje UE sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen.

źródło: PAP

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PAP |

dodane 02.08.2026 13:18

TAGI| CEUTA, HISZPANIA, MAROKO, MIGRANCI

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