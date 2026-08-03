USA: Władze poszukują szczątków ponad 81 tys. żołnierzy

Tylu pozostaje niezidentyfikowanych lub uznanych za zaginionych od początku II wojny światowej.
Władze poszukują szczątków ponad 81 tys. żołnierzy amerykańskich poległych w konfliktach zbrojnych od II wojny światowej. Ponad 81 tys. amerykańskich żołnierzy poległych w konfliktach zbrojnych pozostaje niezidentyfikowanych lub uznanych za zaginionych - podało radio publiczne NPR. Większość przypadków pochodzi z II wojny światowej, wojny koreańskiej i wietnamskiej.
Poszukiwaniem i identyfikacją szczątków zajmuje się podległa Pentagonowi Agencja ds. Jeńców Wojennych i Zaginionych w Akcji (DPAA). Na terytorium USA odnajduje się je rzadko, ponieważ kraj nie był głównym teatrem działań wojennych. Wyjątkiem są Alaska i Hawaje, gdzie podczas II wojny światowej toczyły się walki. Według resortu obrony z Alaską wiąże się około 120 nierozwiązanych przypadków, a z Hawajami - ponad 1,9 tys.
Jednym z nich jest historia żołnierza oznaczonego jako X-3. W czerwcu jego szczątki ekshumowano na cmentarzu w Sitka na Alasce, gdzie spoczywały od 1948 roku. Sprawa sięga 3 czerwca 1942 roku, gdy Japonia zbombardowała Unalaskę, znaną także jako Dutch Harbor, w archipelagu Aleutów. Wojska amerykańskie wysłały tam posiłki do obrony przed atakiem.
Jak podało NPR, DPAA bada przypadek od 2017 roku, ale postępy były powolne. Trumna X-3 mogła się przemieścić w nasiąkniętej deszczem ziemi. Dzień wcześniej zespół bezskutecznie poszukiwał w innym grobie szczątków nieznanego żołnierza, kopiąc na głębokość około 3 metrów. X-3 odnaleziono niespełna metr pod powierzchnią.
- Jesteśmy agencją dysponującą ograniczonymi zasobami. Trudno ustalać kolejność misji, a zainteresowanie rodzin jest jednym z czynników decydujących o ich priorytecie - powiedział Aaron Cummings z DPAA, wskazując na wyzwania stojące przed władzami.
II wojna światowa trwała w latach 1939-1945, wojna koreańska w latach 1950-1953, a wietnamska - 1955-1975. Cummings podkreślił, że identyfikacja poległych służy rodzinom i realizuje obietnicę państwa, iż "zawsze będzie próbowało sprowadzić swoich ludzi do domu i uczcić poległych".
Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski
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