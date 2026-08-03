Ceuta: migranci wracają do Maroka, rośnie liczba ofiar

Bezprecedensowe wydarzenia doprowadziły do śmierci wielu osób.
Według źródeł w hiszpańskich służbach bezpieczeństwa do Maroka miało wrócić około 73,5 tys. migrantów, a liczba ofiar śmiertelnych może wynosić 71. Na morskiej granicy Ceuty Hiszpania ustawiła pływającą barierę z boi i stalowych lin, która ma zniechęcać do przepraw wpław i utrudnić dostęp do wybrzeża - informuje Vatican News.
Sytuacja w Ceucie pozostaje trudna po masowym napływie migrantów z Maroka, którzy 30 i 31 lipca przekroczyli granicę hiszpańskiej enklawy. Bezprecedensowe wydarzenia doprowadziły do śmierci wielu osób.
Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, cytowanych przez agencję EFE, około 73,5 tys. migrantów wróciło już do Maroka, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi 71. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie potwierdza jednak tych liczb. Oficjalnie informuje o ponad 48,3 tys. powrotów, podczas gdy liczbę osób, które przedostały się do Ceuty, szacuje na 50–60 tys.
Pływająca bariera na granicy
Hiszpania zainstalowała na morskiej granicy oddzielającej Ceutę od Maroka pływającą barierę z boi i stalowych lin. Bariera ma powstrzymywać kolejne próby przeprawy wpław i ograniczyć możliwość dotarcia do wybrzeża enklawy.
Król Hiszpanii: to nie może się powtórzyć
„Takie wydarzenia nie mogą się powtórzyć” – oświadczył król Hiszpanii Filip VI w komunikacie wydanym przez Pałac Królewski. Monarcha śledził sytuację „z wielkim niepokojem i wzburzeniem”. Podkreślił, że państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo i podjąć działania, które pozwolą uniknąć tragicznej śmierci kolejnych osób.
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