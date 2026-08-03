Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 57,1 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 73,5 proc. W magazynach znajduje się obecnie 645,41TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. Jeśli chodzi o Polskę, to magazyny wypełnione są w ponad 85 proc.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 46,8 proc., a średnia 5-letnia to 71,6 proc. We Francji to 57,1 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 75,2 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 75,8 proc., w Austrii 60,9 proc., a w Hiszpanii 72,3 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 37,3 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 66,7 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 61 proc., a Czesi w 59,8 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 31,47 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 85,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 87 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.