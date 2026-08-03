Małopolska: Kalwaryjski odpust Wniebowzięcia NMP od niedzieli

Odpust Wniebowzięcia Matki Bożej rozpocznie się w niedzielę w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez tydzień wierni będą się gromadzili na modlitwie w bazylice i dróżkach obok niej. Kulminacja nastąpi 16 sierpnia.

Uroczystości w sanktuarium, duchowej stolicy Małopolski, rokrocznie gromadzą dziesiątki tysięcy wiernych. Tradycja odpustu sięga czterech wieków wstecz.

- Kalwaria to miejsce umocnienia wiary i duchowego wzrostu tak bardzo potrzebnego nam dzisiaj. Musimy patrzeć w stronę Dziewicy, która została wzięta do nieba, bo po pierwsze ona pokazuje nam kierunek życia człowieka i przeznaczenie, a po drugie bardzo potrzebujemy uszlachetnienia wnętrz i wielkich autorytetów. Maryja jest w tym królową - powiedział rzecznik sanktuarium, bernardyn ojciec Tarsycjusz Bukowski.

Duchowny powiedział, że tygodniowe uroczystości rozpocznie w niedzielę po południu msza św. Później wyruszy Procesja Boleści Maryi do Domku Matki Bożej, gdzie modlitwę zakończą uroczyste nieszpory.

W czwartek 13 sierpnia rozpocznie się uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dzień zainauguruje modlitwa w intencji Kościoła, Ojca św. i o nowe powołania o kapłaństwa, a zwieńczy msza św. koncelebrowana przez bernardyńskich misjonarzy oraz wieczór misyjny. Piątek będzie tradycyjnie dniem odpustu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Główne uroczystości rozpoczną się po południu przy kaplicy Domku Matki Bożej. Wierni przejdą w Procesji Pogrzebu Maryi.

Sobota to tradycyjnie Dzień Młodych. Przed południem pielgrzymi zgromadzą się na Drodze Krzyżowej. Wieczorem rozpocznie się na Górze Ukrzyżowania nabożeństwo oraz procesja światła na Wzgórzu Ukrzyżowania.

Centralne uroczystości Wniebowzięcia NMP odbędą się w niedzielę 16 sierpnia. - Rano będzie sprawowana msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej. Po niej rozpocznie się Procesja Wniebowzięcia Matki Bożej. Suma pontyfikalna będzie celebrowana o godz. 11 przy ołtarzu polowym. Uroczystości zwieńczą wieczorem nieszpory oraz procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej - wskazał ojciec Tarsycjusz.

Początki odpustu sięgają początków XVII wieku, gdy powstał kalwaryjski klasztor Bernardynów. Skromna początkowo procesja Pogrzebu i Chwały Matki Bożej w święto Wniebowzięcia szybko się rozrosła. W latach 30. tego stulecia pojawiła się kapela oraz wojsko, a nieco później salwy armatnie. W połowie XVII wiek bernardyni urządzali już dwie procesje: 13 sierpnia w dniu pogrzebu Matki Bożej oraz 15 sierpnia.

Po pierwszym rozbiorze Polski z dróżek kalwaryjskich zniknęły elementy militarne. Zaczęły natomiast występować asysty z różnych miejscowości. Występują w ludowych strojach. Jest ich kilkadziesiąt. Szczególnym znaczeniem cieszy się Asysta Cieszyńska, która uczestniczy w uroczystościach od 1740 roku. Pątnicy znad Olzy cieszą się specjalnymi przywilejami; mogą nieść trumnę z figurą Matki Bożej.

Rozkwit obrzędów związanych z Wniebowzięciem przypada na wiek XX. Po II wojnie został zmodyfikowany program uroczystości. Aby uwzględnić bardziej duchowe potrzeby wiernych, wprowadzono polskie nieszpory zamiast nabożeństw łacińskich. Od tego czasu procesję Wniebowzięcia kończy uroczysta suma pontyfikalna.

Główne uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie odbywają się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. To tradycja od czasów kard. Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski uczestniczył w uroczystościach Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciał jednak też pielgrzymować do Kalwarii. Dlatego zaproponował, by Bernardyni przenieśli odpust.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle z klasztorem Bernardynów wybudowano dróżki przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie. (PAP)

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