Przyjęta 17 lipca 2026 r. reforma ustawy o Rodzinie Cesarskiej w Japonii ponownie skierowała uwagę mediów na księżniczkę Nobuko z Mikasy – pierwszą ochrzczoną katoliczkę, która weszła do japońskiej rodziny cesarskiej. Choć nowe przepisy nie zmieniają jej statusu, debata nad przyszłością monarchii przypomniała o wyjątkowym miejscu, jakie zajmuje w historii kraju, gdzie katolicy stanowią mniej niż 0,5 proc. społeczeństwa, a rodzina cesarska pozostaje silnie związana z tradycją szinto.

Reforma, ogłoszona 24 lipca, ma przeciwdziałać kurczącej się liczbie członków rodziny cesarskiej. Zgodnie z nowymi przepisami księżniczki urodzone w rodzinie cesarskiej będą mogły zachować swój status po zawarciu małżeństwa z osobą spoza dynastii. Ustawa przewiduje również możliwość ponownego włączenia do rodziny cesarskiej męskich potomków dawnych bocznych linii rodu, co ma zapewnić ciągłość dynastii.

Zmiany te nie dotyczą jednak księżniczki Nobuko. Do rodziny cesarskiej weszła ona przez małżeństwo z księciem Tomohito z Mikasy w 1980 r. Nie znajduje się w linii sukcesji, a obowiązujące prawo nadal zastrzega tron wyłącznie dla mężczyzn wywodzących się z cesarskiej linii ojcowskiej.

Nobuko, z domu Asō, urodziła się 9 kwietnia 1955 r. w Iizuce w prefekturze Fukuoka. Pochodzi z jednej z najbardziej wpływowych rodzin politycznych Japonii. Jej dziadkiem ze strony matki był powojenny premier Shigeru Yoshida, a brat, Tarō Asō, pełnił urząd premiera w latach 2008–2009.

Rodzina Asō wyróżnia się także silnymi tradycjami katolickimi. Nobuko została ochrzczona w dzieciństwie i uczyła się w szkołach prowadzonych przez Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego. Studia kontynuowała w Wielkiej Brytanii, gdzie poznała księcia Tomohito z Mikasy, kuzyna przyszłego cesarza Akihito. Po kilkuletnich przygotowaniach para zawarła związek małżeński 7 listopada 1980 r.

Wstępując do rodziny cesarskiej, Nobuko stała się pierwszą ochrzczoną katoliczką w historii tej ponadtysiącletniej dynastii. Odróżnia ją to od cesarzowej Michiko, która wprawdzie kształciła się w szkołach katolickich, lecz nigdy nie przyjęła chrztu.

Książę Tomohito zmarł 6 czerwca 2012 r. po długiej chorobie nowotworowej. Małżonkowie doczekali się dwóch córek – księżniczek Akiko i Yōko, które nadal wykonują obowiązki publiczne.

Historia księżniczki Nobuko nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dziejów chrześcijaństwa w Japonii. Od XVII do XIX wieku wyznawcy Chrystusa byli tam poddawani brutalnym prześladowaniom, a po zakazie chrześcijaństwa z 1614 r. tysiące tzw. ukrytych chrześcijan (Kakure Kirishitan) przez ponad dwa stulecia potajemnie zachowywało wiarę. Na tym tle obecność ochrzczonej katoliczki w rodzinie cesarskiej pozostaje wymownym symbolem zmian, jakie dokonały się w historii Japonii.

Choć reforma prawa sukcesyjnego nie wpływa na pozycję księżniczki Nobuko, jej postać pozostaje wyjątkowym świadectwem spotkania dwóch tradycji – japońskiej monarchii i katolicyzmu – oraz przypomnieniem długiej drogi, jaką chrześcijaństwo przeszło w Kraju Kwitnącej Wiśni.