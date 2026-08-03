88 ofiar śmiertelnych kryzysu migranckiego w Ceucie  

Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie Ceuty - podały w poniedziałek jej władze. Agencja EFE poinformowała, że ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych na terenie eksklawy.

W większości przypadków przyczyną zgonu było utonięcie.

Krajowa instytucja zarządzająca ochroną zdrowia (INGESA), która jest źródłem danych o skali pomocy medycznej dla przybywających nielegalnie migrantów "kategorycznie" zaprzeczyła twierdzeniom wysuwanym przez niektóre ugrupowania polityczne i organizacje związkowe "o rzekomym załamaniu się" systemu opieki zdrowotnej, "które nie znajduje potwierdzenia w obiektywnych danych".

INGESA dodała, że obecnie w szpitalach hospitalizowanych jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły.

Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i piątek ok. 60 tys. migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tys. osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że około 48 tys. z nich wróciło do Maroka. (PAP)

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