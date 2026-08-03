Polskie kluby poznały drogę do Europy. W tle Monaco i Atalanta  

Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok poznały potencjalnych rywali zarówno po zwycięstwie, jak i porażce w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Trudne zadanie czeka także GKS Katowice, który w razie awansu w Lidze Konferencji zmierzy się z Atalantą Bergamo.
Losowanie par decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy i Ligi Konferencji odbyło się w poniedziałek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Swoich potencjalnych rywali poznało pięć polskich zespołów.
W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy wystąpią Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Jeśli wygrają swoje dwumecze, pozostaną w rywalizacji o udział w fazie ligowej tych rozgrywek. Porażka oznaczać będzie przeniesienie do decydującej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.
Najkorzystniej wygląda droga Lecha. Jeżeli „Kolejorz” wyeliminuje KI Klaksvik z Wysp Owczych, w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu islandzkiego Vikinguru Reykjavik ze szwajcarskim FC Thun. Pierwsze spotkanie zostałoby rozegrane w Poznaniu.
W przypadku porażki z mistrzem Wysp Owczych Lech trafi do eliminacji Ligi Konferencji, gdzie jego przeciwnikiem będzie lepszy z pary Riga FC – Győri ETO FC.
Znacznie trudniejsze zadanie może czekać Górnika Zabrze. Zwycięstwo nad Ferencvarosem Budapeszt oznaczać będzie rywalizację o Ligę Europy z tureckim Trabzonsporem. Pierwszy mecz zabrzanie rozegraliby na wyjeździe.
Jeżeli jednak Górnik nie poradzi sobie z mistrzem Węgier, o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji zagra z AS Monaco. Francuski zespół będzie zdecydowanym faworytem takiego dwumeczu.
Jagiellonia Białystok w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Rangers FC. Jeśli wyeliminuje szkocki zespół, jej ostatnim rywalem na drodze do fazy ligowej będzie zwycięzca pary Larne FC z Irlandii Północnej – Iberia 1999 Tbilisi z Gruzji. Pierwsze spotkanie odbyłoby się w Białymstoku.
Porażka z Rangersami skieruje Jagiellonię do Ligi Konferencji. Tam białostoczanie zmierzą się z lepszym z dwumeczu FK Jablonec – RFS Ryga.
Od początku w eliminacjach Ligi Konferencji rywalizują GKS Katowice i Raków Częstochowa. Dla obu zespołów porażka w trzeciej rundzie będzie oznaczała zakończenie udziału w europejskich pucharach.
GKS Katowice, jeśli wyeliminuje Hapoel Tel Awiw, w decydującej rundzie zmierzy się z Atalantą Bergamo. Zawodnikiem włoskiego klubu jest reprezentant Polski Nicola Zalewski.
Raków Częstochowa musi najpierw pokonać szwedzkie Hammarby IF. Jeśli tego dokona, o miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji zagra ze zwycięzcą dwumeczu Żalgiris Wilno – Hajduk Split.
Mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się 20 i 27 sierpnia. Zwycięzcy dwumeczów uzyskają awans do fazy ligowej poszczególnych rozgrywek. UEFA, „Rzeczpospolita”
Potencjalne pary polskich zespołów w czwartej rundzie:
Liga Europy:
Lech Poznań/KI Klaksvik – Vikingur Reykjavik/FC Thun
Trabzonspor – Górnik Zabrze/Ferencvaros
Jagiellonia Białystok/Rangers FC – Larne FC/Iberia 1999 Tbilisi
Liga Konferencji:
Atalanta Bergamo – Hapoel Tel Awiw/GKS Katowice
Żalgiris Wilno/Hajduk Split – Raków Częstochowa/Hammarby IF
przegrany Jagiellonia Białystok/Rangers FC – FK Jablonec/RFS Ryga
przegrany Ferencvaros/Górnik Zabrze – AS Monaco
przegrany Lech Poznań/KI Klaksvik – Riga FC/Győri ETO FC
źródło: PAP /oprac. własne kb
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