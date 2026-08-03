Leon XIV w Porcjunkuli. Wysłucha pytań młodych Europejczyków  

Papież przybędzie 6 sierpnia do Asyżu, gdzie spotka się z ponad 2 tys. uczestników Franciszkańskiego Spotkania Młodych. Po modlitwie w kaplicy św. Franciszka odpowie na pytania młodych i odprawi Mszę w uroczystość Przemienienia Pańskiego.
Papieska wizyta zakończy czterodniowe „GO! Franciscan Youth Meeting", w którym bierze udział ponad 2 tysiące osób w wieku od 18 do 33 lat - informuje Vatican News.
Modlitwa w Porcjunkuli
Wizyta rozpocznie się od osobistej modlitwy Leona XIV w Porcjunkuli – kaplicy odbudowanej przez św. Franciszka, w której założył Zakon Braci Mniejszych i zakończył życie. Następnie na placu przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej Papież wysłucha trojga młodych z różnych części Europy, a później będzie przewodniczył Eucharystii.
„Jesteśmy pewni, że Ojciec Święty podczas homilii będzie mógł przekazać słowo, które ujmie sens tego, co młodzi przeżyli w poprzednich dniach" – mówi br. Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia.
Od warsztatów do misji
Centralnym punktem spotkania są warsztaty poświęcone pokojowi, przebaczeniu i powołaniu. Młodzi najpierw słuchają, a następnie sami zabierają głos. „Przygotujemy syntezę tego, co wyłoni się z ich wypowiedzi. Na jej podstawie powstanie karta misyjna, którą będą mogli wcielać w życie w swoich lokalnych środowiskach w Europie i nie tylko" – wyjaśnia franciszkanin.
Przez wszystkie dni spotkania będzie także trwała adoracja eucharystyczna. Przygotowano również dwie wystawy. Pierwsza przybliża Franciszka poprzez powrót do słów z jego testamentu i zerwanie z wieloma przypisywanymi mu wyobrażeniami. Druga opowiada o ludziach, którzy w realiach wojny nieśli światło dzięki łasce Ewangelii.
Nie przestać marzyć
Spotkanie jest otwarte zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Ma pomóc młodym zrobić krok poza uprzedzenia, powrócić do najważniejszych spraw w życiu i być może spotkać Boga. „Mamy taką nadzieję, ale niczego nie przesądzamy" – zaznacza br. de Pasquale.
„Franciszek fascynuje. Przyciąga jego prostota i to, że potrafi trafiać do młodych, jakby był ich rówieśnikiem. Przede wszystkim zawsze był wielkim marzycielem" – podkreśla zakonnik.
Przyznaje, że wielu młodych nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o największe pragnienie. „Smutno tego słuchać. To tak, jakby już wciągnęli wiosła do łodzi. Tymczasem Franciszek nigdy tego nie zrobił, lecz zawsze odważał się na więcej" – dodaje.
źródło: Vatican News
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