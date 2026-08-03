Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Jedna odbywała dożywocie  

Prezydent zastosował prawo łaski wobec trzech skazanych – darował karę więzienia za zniesławienie, uchylił zakaz stadionowy i warunkowo zwolnił osobę odbywającą dożywocie. Kancelaria Prezydenta nie ujawniła ich nazwisk, jednak decyzje mogą dotyczyć Adama Borowskiego i niesłusznie skazanego Piotra Pytla.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim Kotecki poinformował, że prezydent wydał tego dnia trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski.
Pierwszy przypadek – jak poinformował - dotyczy darowania kary pozbawienia wolności. Jak mówił, osoba, która została objęta prawem łaski, popełniła przestępstwo z art. 212 par. 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.
Mówiąc o motywach ułaskawienia, prezydencki minister wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z tym stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
Ułaskawienie to może dotyczyć Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Borowski został odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
W drugim przypadku - mówił Kotecki - postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania.
Osoba ta, jak przekazał Kotecki, była skazana z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie wstępu. Wśród motywów ułaskawienia, zaznaczył prezydencki minister, były m.in. pozytywna opinia środowiskowa i incydentalny charakter czynu.
Kotecki podkreślił, że w trzecim przypadku doszło do rozpoznania dwóch wniosków prokuratora generalnego, a pozytywne opinie w sprawie wydał zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji. Jak dodał, prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat, z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. Osoba ta została skazana za zabójstwo z rozbojem i rozbój.
Sprawa ta dotyczyć może Piotra Pytla, o którego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek. Mężczyzna w 2006 r. został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo. Jednak postępowanie prowadzone przez prokuraturę w Polsce wykazało, że to nie on popełnił tę zbrodnię.
Kotecki przekazał, że dotąd prezydent Nawrocki zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób, a odmówił zastosowania go wobec pięciu osób.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że zgodnie z „utartą praktyką”, Kancelaria Prezydenta nie informuje o tym, w stosunku do kogo konkretnie prezydent zastosował prawo łaski.
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