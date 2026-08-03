„Odwagi! Ja zwyciężyłem świat”. Posłuchaj hymnu ŚDM w Seulu

Na rok przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży zaprezentowano oficjalny hymn spotkania, łączący chrześcijańskie przesłanie z tradycyjnymi koreańskimi brzmieniami. Utwór wybrano spośród 434 propozycji, a wkrótce ma się ukazać także jego polska wersja.
Utwór nosi tytuł: „Confidite, Ego Vici Mundum”, czyli „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat!”. To zarazem temat najbliższego spotkania, zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Jana i wybrany przez Ojca Świętego. Wkrótce poznamy także polskie tłumaczenie utworu, które przygotuje Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.
Prezentacja hymnu ŚDM zbiega się z odliczaniem ostatnich 365 dni, jakie dzielą młodych ludzi na całym świecie od rozpoczęcia międzynarodowego spotkania, którego gospodarzem będzie archidiecezja Seulu od 3 do 8 sierpnia 2027 r. Zgodnie z tradycją ŚDM, utwór jest nie tylko jednym z elementów promocji samego wydarzenia, ale przede wszystkim modlitwą, która – przetłumaczona na wiele języków świata – będzie jednoczyć młodych katolików na całym świecie.
Wyznanie wiary młodego pokolenia
Wkrótce Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM zaproponuje polskiej młodzieży oficjalną polskojęzyczną wersję utworu, którego melodyjny refren wpada w ucho od pierwszego wysłuchania. Nawiązuje on do słów Jezusa z Ewangelii wg św. Jana „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33) a jego treść jest młodzieńczym wyznaniem wiary, z którym mogą utożsamiać się młodzi ludzie na całym świecie.
„Nawet gdy nadzieja zdaje się chwiać, na Jego wezwanie powstajemy i idziemy naprzód. Gdy zapada wieczorny mrok, Pan mieszka w naszych sercach. Ilekroć przygniata nas ciężar smutku, Słowo Nadziei przynosi wszystkim łaskę” – śpiewają młodzi wykonawcy, do których wkrótce dołączą tysiące pielgrzymów z całego świata.
Wizytówka Korei
Autorem hymnu, wybranego spośród 434 propozycji, nadesłanych z całego świata (aż 294 nadesłano spoza Korei), jest młody koreański muzyk, Francis Jiyoon Kim. Tak, jak podczas poprzednich edycji ŚDM, został on wybrany na drodze konkursowej i zatwierdzony przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.
Oprócz chrześcijańskiego przesłania, nawiązującego do tematu najbliższych ŚDM, kompozycja przybliża najbliższą edycję ŚDM także od strony artystycznej – poprzez tradycyjne koreańskie brzmienia i teledysk, w którym można zobaczyć charakterystyczne elementy krajobrazu i miejsca ważne dla Kościoła katolickiego w Korei. Utwór zaprezentowano dziś w dwóch różnych aranżacjach: klasycznej i popowej.
Po raz drugi w Azji
ŚDM w Seulu będą drugimi w historii, które odbędą się na kontynencie azjatyckim – w 1995 r. gospodarzem spotkania, które okazało się najliczniejszym w historii, była stolica Filipin, Manila. Tym razem jednak po raz pierwszy ŚDM odbędą się w kraju, w którym katolicy stanowią mniejszość – jest ich zaledwie 12 proc.
Będzie to zarazem czwarta papieska wizyta w Korei Południowej. Kraj ten dwukrotnie odwiedził św. Jan Paweł II – 1984 r. i 1989 r., a także papież Franciszek, który w 2014 r. beatyfikował tam 124 koreańskich męczenników i wziął udział w VI Azjatyckim Dniu Młodzieży.
Nie tylko stolica
Tradycyjnie, pielgrzymka młodych ludzi z okazji ŚDM będzie składała się z dwóch etapów. Od 3 do 8 sierpnia 2027 r. wezmą oni udział w tzw. wydarzeniach centralnych, których gospodarzem będzie archidiecezja Seulu i którym częściowo będzie przewodniczył Ojciec Święty. Zaś w poprzedzającym tygodniu będą goszczeni przez koreańskie diecezje w ramach Dni w Diecezjach, dzięki którym będą mogli lepiej poznać lokalny Kościół, społeczeństwo i kulturę tego kraju.
Koordynatorem przygotowań w Polsce jest Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski, które dysponuje jeszcze ostatnimi wolnymi miejscami dla chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w ŚDM razem z polskimi grupami.kadr z teledysku Wkrótce Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM zaproponuje polskiej młodzieży oficjalną polskojęzyczną wersję utworu.
źródło: Vatican News
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